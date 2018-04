LEGO Marvel Super Heroes 2 | ecco un interessante video del DLC Runaways

Warner Bros annuncia il pacchetto Runaways per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia l’uscita del pacchetto Personaggi e del pacchetto Livello Marvel Runaways, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile al prezzo di euro 2,99, aggiunge un livello e personaggi ispirati alla leggendaria serie di fumetti di Brian K. Vaughan, adesso diventata un programma televisivo di successo e attualmente disponibile in streaming su ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : arriva a sorpresa un DLC : ancora prima che fosse pubblicato, sapevamo che LEGO Marvel Super Heroes 2 avrebbe avuto dei contenuti aggiuntivi da scaricare basati sui prossimi progetti Marverl, riporta Dualshockers.Nonostante questo lo sviluppatore Traveller's Tales e il publisher Warner Bros. sono comunque riusciti a stupire i giocatori. E' stato infatti pubblicato senza preavviso il Cloak and Dagger DLC, con grande sorpresa di tutti.Il DLC si basa sullo stesso show di ...

Warner Bros annuncia il nuovo Pacchetto Livelli e Personaggi per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros annuncia l’uscita del Pacchetto Livelli e Personaggi Cloak e Dagger, il nuovo DLC per LEGO® Marvel Super Heroes 2. Il Pacchetto, disponibile a euro 2,99 aggiunge un livello e Personaggi tratti dai fumetti in occasione dell’imminente lancio della serie Marvel Television Marvel’s Cloak & Dagger, in arrivo su Freeform giovedì 7 giugno 2018. Nuovi Personaggi e Livelli per ...