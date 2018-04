LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x18 The Good | The Bad and The Cuddly

LEGENDS OF TOMORROW - Annunciato un altro regular per la quarta stagione! : La serie è stata appena rinnovata e subito è uscita la notizia di un nuovo regular per la prossima stagione!Di chi stiamo parlando? Di Jes Macallan, aka Ava Sharpe!In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il produttore esecutivo Phil Klemmer ha affermato: "Jes ha il potere di catturare l'attenzione di persona e sullo schermo. Era comparsa come guest star in LEGENDS solo da pochi giorni quando un membro del nostro ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x17 "Guest Starring John Noble" : Buon pomeriggio tesori, ci credete che siamo quasi alla fine della terza stagione?!Fortuna che hanno rinnovato lo show per una quarta, altrimenti sarei in lutto. Ma parliamo dell'episodio, che WOW! È stato una vera bomba!Ci eravamo lasciati con Amaya diretta al suo villaggio in Zambesi nel 1992 per evitare che fosse distrutto. La squadra ovviamente si accorge della sua assenza e capisce immediatamente il suo piano, così Nate e Wally vanno ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x16 "I - Ava" : Buongiorno cari, eccoci qui a commentare l'episodio di questa settimana!Aaaaallora, andiamo con ordine. Inizierei con il filone che dà il titolo all'episodio, ossia quello su Ava.Il direttore Sharpe scompare per un paio di giorni (scopriremo poi che si era presa un congedo a causa della rottura con Sara) e Gary da cuoricino quale è si preoccupa e si fionda sulla Waverider a cercarla. Peccato che naturalmente non sia lì. Sara, Ray e Gary iniziano ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Verità rivelate" oggi in "I - Ava" (3x16) SPOILER! : Buon pomeriggio tesori, pronti a scoprire cosa ha in serbo per noi il terzultimo (sigh) episodio della stagione?Per continuare con la serie di mainagioia iniziata alla fine della scorsa puntata, Ava scompare nel nulla e a cercarla ci si mettono Sara - ovviamente -, Ray e perfino il caro e vecchio Gary. Secondo la sinossi rilasciata dalla CW, in questo episodio scopriremo una verità "sconcertante" riguardo Ava... Che dite, scopriremo finalmente ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x15 "Necromancing the Stone" : Buongiorno carissimi, sopravvissuti a questo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Per quel che mi riguarda, questo è stato un SIGNOR episodio! Constantine è tornato, abbiamo avuto un sacco di feels e pure una bellissima rivelazione.Ma andiamo con calma: l'episodio si apre con le Avalance sulla Waverider che sono assolutamente adorabili. Ava gelosa di Constantine era fantastica. Ma, ormai lo sappiamo, la situazione rimane tutta rose e fiori per molto ...

LEGENDS OF TOMORROW - Nuovo regular nella (probabile) quarta stagione! : La squadra della Waverider si allarga, acquisendo un Nuovo membro!Secondo TVLine, John Constantine (Matt Ryan) diventerà un series regular nella prossima stagione. LEGENDS of TOMORROW in realtà non è stato ancora ufficialmente rinnovato, ma si trova al quinto posto per numero di spettatori totali e sesto per rating su 12 show totali targati CW.Dopo la sua apparizione nella quarta stagione di Arrow e le due apparizioni nella terza stagione di ...

Matt Ryan sarà regular in LEGENDS of Tomorrow 4 : il ritorno di Constantine conferma il rinnovo? : Non ha mai avuto troppa fortuna Constantine, almeno da solo, ma, a quanto pare, finalmente ha trovato la sua casa visto che Matt Ryan sarà regular in Legends of Tomorrow 4. L'annuncio è arrivato poco fa da The CW che ha confermato che l'attore tornerà come personaggio regular e non guest come ha fatto in quest'ultimo anno. Constantine ha fatto una scappatina in Arrow per poi approdare in Legends of Tomorrow e qui rimarrà anche nella prossima ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x14 "Amazing Grace" : Buon pomeriggio a tutti, pronti a commentare questo nuovo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Era una normalissima giornata sulla Waverider, quando all'improvviso il rock'n'roll è morto. O meglio, non è mai nato.Ragazzi, che mondo triste sarebbe senza il rock! Fortuna che almeno Nate ha compreso le conseguenze più a lungo termine che l'assenza di questo genere musicale porterebbe, altrimenti se fosse stato per le Leggende... Ciaone!Ma perché il ...

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - The Flash 4 - Supergirl 3 e LEGENDS of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x13 "No Country for Old Dads" : Buongiorno tesori, pronti a commentare insieme il nuovo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Vi dirò, secondo me quest'anno LEGENDS è lo show più riuscito del mondo DC. Ogni episodio è divertente e intrigante allo stesso tempo, non ho notato nessuna contraddizione o buco di trama e ogni volta che finisce già non vedo l'ora di vedere la prossima puntata per scoprire cos'altro ci aspetta. Per non parlare poi degli attori, sono fantastici tutti!Ma ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Alla ricerca di Ray" oggi in "No Country for Old Dads" (3x13) SPOILER : È di nuovo lunedì, il che significa che LEGENDS torna con un nuovo episodio tutto da scoprire!Vi ricordate com'è finita la 3x12? Con Ray che tornava da Damien e sua figlia con un antidoto per lei, e cadeva a terra svenuto per colpa di quell'ingrata di Nora. Secondo voi, che hanno fatto i nostri super cattivoni? Ma l'hanno rapito, naturalmente!Quindi la coppietta non propriamente felice (secondo me Ray un po' s'è innamorato...) finisce nella ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x12 The Curse of the Earth Totem : Buongiorno Leggende, come state? Il gelo polare di questi giorni ci offre la scusa migliore del mondo per guardare serie tv, che bella cosa.Vedendo questo episodio mi è venuta in mente una sola parola per descriverla: disagio.Partirei da Rip e Wally, che rappresentano il disagio più disagio di tutta la puntata. Ho amato le loro scene, sono state troppo divertenti! Cisco ha preparato una fischetta di alcol anche per Wally, e mi ricordo benissimo ...