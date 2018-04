Le stanze dei migranti | ecco cosa sogna chi fugge in Europa

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) Awesome ha 43 anni e viene dal Pakistan. Finché ci sono stati turisti ha fatto la guida a Peshawar. Quando tutto è finito si è messo in viaggio. Un anno e mezzo di strada. L’obiettivo era la Gran Bretagna. Dopo non lo è stato più. Nella giungla, il campo di Calais, ha aperto I tre idioti, dal titolo di un classico di Bollywood, uno dei ristoranti più appezzato del campo. Il sogno è diventato aprirne uno con lo stesso nome a Parigi. A raccontare la storia di Awesome attraverso la sua stanza-ristorante in quello che era il campo profughi più grande d’a Calais, in Francia, è stato Bruno Fert. Il fotografo ha scelto di parlare deiche attraversano il Mediterraneo per trovare rifugio in, mostrando le loro abitazioni all’interno dei campi o delle jungles in Francia e in Grecia. Sono rifugi provvisori, ma riflettono l’individualità di coloro che li abitano.allora ...