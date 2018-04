Le notti magiche della scienza 

Roma - Da Liedholm a Capello : le notti magiche con il 3-0 : Beato chi lehaviste tutte,pur avendo visto di tutto, per una vita. In fondo dev'essere una consuetudine, anzi, una meravigliosa abitudine. QuandolaRomadecolla tra le stelle, sul campo sempre lascia ...

Roma-Barcellona - Gianna Nannini indossa la maglietta di Totti durante il concerto e canta 'notti magiche' : Anche Gianna Nannini si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Roma in Champions League sul Barcellona e la conquista di un posto in semifinale. durante una tappa di Fenomenale il tour, ieri ...

I figli delle notti magiche. L'Italia sogna in Corea col pokerissimo del '90 : L'Italia che avanza a vele spiegate verso PyeongChang, cala i suoi pezzi da novanta. L'ora è giunta. È tardi per pensare o rimuginare su quel che è stato fatto. Adesso è il momento di guardare avanti, più in là, verso nuovi orizzonti, nuovi traguardi. È già tempo di Giochi Olimpici.Ci attendono giorni e nottate insonni al seguito di una truppa azzurra numerosa e agguerrita. Un contingente di 121 atleti (più due riserve) record da ...

Addio al ct perdente e amato di un'Italia da notti magiche : Ogni tanto avvampava nelle gote e i suoi occhi strizzavano gioia. Mai rabbia. Si dice 'era una brava persona'. Significa molto, nel caso di Azeglio Vicini, uomo di football vero, calciatore prima e ...

Azeglio Vicini - l'uomo delle notti magiche all'Olimpico ai Mondiali di Italia 90 : Nel frattempo Enzo Bearzot lascia la Nazionale A e la Federcalcio affida a lui la panchina del ct campione del mondo nel 1982. Il debutto l'8 ottobre 1986 al Dall'Ara di Bologna in un'amichevole ...

Italia '90 - notti magiche e Vicini-mania : Ci sono delle squadre a cui vuoi bene, delle persone a cui ti affezioni, come se fossero dei parenti lontani da rivedere ogni tanto. Ecco, la nazionale Italiana del 1990 va postata in quell'album di ...

Azeglio Vicini - Italia ’90 e quelle notti magiche di un italiano normale : È morto Azeglio Vicini, il ct azzurro di Italia ’90. “notti magiche inseguendo un gol”. Il mondiale Italiano, quello dell’inno di Mameli cantato a squarciagola dagli ottantamila dell’Olimpico, dei gol improvvisi di Totò Schillaci, delle serpentine di Roberto Baggio, il mondiale di Walter Zenga che esce male su Caniggia in semifinale, aveva un taciturno e sanguigno romagnolo in panca. Avrebbe dovuto compiere 85 anni tra un paio di mesi ...

Renzi : Azeglio Vicini ct di notti magiche - oggi calcio italiano è zimbello : "Le famiglie si riunivano davanti alla Tv potendo urlare Forza Italia in pace , senza timore di buttarla in politica. - sottolinea - I caroselli di auto festeggiavano ogni vittoria della squadra ...

Vicini - la Figc : Il ct delle notti magiche e delle barzellette romagnole - Calcio : Nel frattempo Enzo Bearzot lascia la Nazionale A e la FederCalcio affida a lui la panchina del ct campione del mondo nel 1982. Il debutto l'8 ottobre 1986 al Dall'Ara di Bologna in un'amichevole ...