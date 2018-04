internazionale

: I 45 centesimi del bambino: un manifesto per la scienza - Corriere : I 45 centesimi del bambino: un manifesto per la scienza - g_valenza : Le notizie di scienza della settimana - enkas79 : #Focus_Unofficial Canale #telegram non ufficiale di -

(Di domenica 15 aprile 2018) L'immagine simula la traiettoria del falco pellegrino , in blu, che sta per attaccare uno storno comune , in verde, . , Robin Mills,