Le due strade di Mattarella per uscire dal pantano del non-governo

Sangue sulle strade : due morti a Bettona : Sono due le vittime di un tragico incidente stradale avvenuto a Bettona, nella zona di Colle, tra Signoria e Torgiano. Due le auto coinvolte nello scontro lungo la strada provinciale 403. Sul posto i ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo : Dal Quirinale si continuano a registrare queste fibrillazioni e la preoccupazione sulla divaricazione in politica estera non è l'ultimo dei problemi. Intanto si attende che termini il weekend. Verona ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo : La crisi siriana irrompe nel panorama politico nazionale: i partiti sentono l'urgenza delle prossime decisioni ma i veti restano incrollabili e le divisioni in politica estera creano nuovi solchi tra vecchi alleati e inedite convergente tra ex avversari. Per questo mentre segue in contatto con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l'evolversi della crisi internazionale, Sergio Mattarella non ritiene opportuno modificare il timing ...

Domenica di sangue sulle strade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...

Una faglia divide in due il Kenya - strade e case spezzate : Il fenomeno fa parte di movimenti tettonici che secondo i geologi tra 50 milioni di anni potreranno al distacco quattro paesi del Corno d’Africa per formare un nuovo continente

Frana in val Vigezzo travolge un’auto Strade e ferrovia interrotte - due morti : Lo smottamento nel comune di Meis, in provincia di Verbania. Stop alla statale 337 e alla ferrovia Domodossola-Locarno

due modi (quasi) fantascientifici per aggiustare le buche nelle strade : Si sta per avverare il sogno di ogni sindaco: buche riparate senza che nessuno se ne accorga, risorse che si liberano nel bilancio, tunnel crepati che si aggiustano da soli grazie ad un batterio, il cui unico merito sarebbe quello di produrre nel modo più antico del mondo un composto chimico che risistema il calcestruzzo. Spese quasi a zero, niente maestranze, tanto tempo e tanti soldi in più da utilizzare a scopo soluzione ...

Stallo Ars - governo al bivio due strade per avere i numeri : I governi di minoranza sono esistiti, capita, ma per durare e non condannare alla paralisi l'attività legislativa, hanno bisogno di un'intesa politica che incornici la loro stessa esistenza. Sono le ...

Si spacca l'asse Lega-Forza Italia Silvio non vuole tornare alle urne due strade : responsabili - Pd. Il piano : Uniti a parole, divisi nei fatti. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno affrontando il post-voto mostrando, dietro le quinte e non solo, una pressoché totale divergenza di vedute. Anche se formalmente, salvo colpi di scena, Lega, Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Maltempo : il gelo spezza l'Italia in due - autostrade e treni caos : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Allerta neve finita - pericolo galaverna su due strade della Val Trebbia : Genova - Un allarme galaverna per gli automobilisti che percorrono due strade della Val Trebbia , la Sp 20 di San Marco d'Urri e la Sp 56 di Barbagelata, e la chiusura dei tratti terminali di altre ...

Autostrade chiuse - dopo la neve ecco il ghiaccio : Italia spezzata in due : Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell'ondata di maltempo: autostrada A1 chiusa tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko. Si prospetta un venerdì critico per i...