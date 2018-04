Lazio-Roma | Di Francesco | Partita sporca | peccato per i legni presi

PAGELLE / Lazio Roma (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : Le PAGELLE di Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Olimpico. Reti bianche nel derby della capitale: Strakosha e la traversa negano il gol a Dzeko nel recupero(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:24:00 GMT)

Lazio-Roma : spettacolo sugli spalti - le coreografie del derby : Quindi la frase, tratta dalle Elegie Romane di Goethe: ' Una lupa i gemelli nutre, e si chiama Roma la sovrana del mondo'.

Pari tra Lazio e Roma : Lazio e Roma a 61 punti, uno in piu' dell'Inter, l'altra pretendente ad un posto in Champions League. Le fatiche europee influiscono sul derby di ritorno della Capitale, che termina con un Pari senza ...

Lazio e Roma non volevano perdere - ci sono riuscite : Lazio e Roma non volevano perdere, ci sono riuscite – Non è che non ci hanno provato, a vincere, ma ha prevalso la voglia di non perdere. E quando due squadre non vogliono perdere, se hanno la fortuna di avere portieri e difese che la pensano proprio così, non c’è attacco che possa impedirglielo. Lazio e Roma hanno dato vita a una partita avvincente, con toni aggressivi e ritmi in crescendo, in certi momenti pareva di assistere a una ...

Lazio-Roma - un brutto Derby dopo le fatiche in Europa ma le due romane restano favorite per la Champions : ecco perchè : Lazio-Roma, si è concluso un brutto Derby valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, nei primi 80 minuti noia con una sola occasione, il palo di Bruno Peres, la partita cambia dopo l’espulsione di Radu e l’occasione più importante capita a Marusic, nel finale qualche occasione per Dzeko ma il risultato non si è sbloccato. Una partita brutta ma condizionata dalle fatiche in Europa, la squadra di Di Francesco era reduce ...

DIRETTA/ Lazio Roma - risultato finale 0-0 - info streaming video e tv : la traversa salva la Lazio nel finale : DIRETTA Lazio Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby di Serie A, 32giornata , oggi, .

Lazio e Roma non si fanno male nel derby : finisce 0-0 all'Olimpico : Dopo le fatiche, le gioie e i dolori di coppa, la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Eusebio Di Francesco sono tornate in campo per giocarsi un derby fondamentale in chiave Champions League. La ...

Serie A - Lazio finisce in dieci e per la Roma palo e traversa : il derby si chiude 0-0 : Lazio-Roma 0-0 nel posticipo delle 20.45 della 32/a giornata di Serie A. I biancocelesti hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Radu al 35' del secondo tempo.

Lazio-Roma 0-0 : i legni fermano Bruno Peres e Dzeko : ROMA - Nessun gol e nessun vincitore nel derby della Capitale , che ha visto Lazio e Roma condizionate in modo differente dalle fatiche infrasettimanali: i biancocelesti hanno dato una risposta ...

Lazio-Roma 0-0 - un punto a testa nel derby da Champions : Nel derby della Capitale nessuno festeggia. Finisce 0-0 con tanti falli e un punto a testa che non cambia nulla in classifica e fa comodo solo all'Inter, fermata sabato dall'Atalanta. La Lazio e la ...

Derby senza reti : Lazio in 10 - due legni per la Roma : Davanti a circa 55 mila spettatori, Lazio e Roma pareggiano 0-0. Lo scontro Champions League accontenta tutte e due le squadre, soprattutto alla luce del pareggio dell'Inter a Bergamo ieri sera. ...

Lazio-Roma 0-0 : quante emozioni nel finale - ma il derby è senza reti : Photo by Marco Rosi/Getty Images scelta da Supernews, Lazio e Roma non si fanno male, termina senza reti il posticipo domenicale della trentaduesima giornata di S erie A . Una gara ben giocata dalle ...

Derby Lazio-Roma - i cori dei laziali : "Anna Frank è romanista" : Ancora Anna Frank . E ancora una volta i tifosi della Lazio coinvolti. Poco prima del Derby con la Roma, valido per conquistare la Champions League dell'anno prossimo, nei pressi di ponte Milvio ...

Serie A. Derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa