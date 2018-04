Lazio-Roma 0-0 | brividi finali Juventus-Sampdoria 3-0 | bianconeri a +6 dal Napoli

Lazio-Roma - Milan-Napoli e Juve-Samp - probabili formazioni : triplo big match di giornata : Lazio-Roma- 32^ giornata caratterizzata da tre big match. Posticipo serale dalle grande emozioni con il derby di Roma. Un derby da piena battaglia Champions. Nel pomeriggio in campo Milan e Napoli. Rossoneri chiamati all’ultima chiamata Champions. Gli uomini di Sarri pronti a rilanciare le speranze scudetto. Alle 18.00 sarà la volta di Juventus-Sampdoria, con i […] L'articolo Lazio-Roma, Milan-Napoli e Juve-Samp, probabili ...

Diretta/ Lazio Roma (risultato finale 0-0) espulso Radu - pali e traverse : la lotta Champions si infiamma : Diretta Lazio Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby di Serie A, 32^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Lazio e Roma : qua la mano. 'Ci rivediamo in Champions' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 La poteva sbloccare solo un episodio, come all'andata. Lazio e Roma combattono in equilibrio sul filo del rasoio per la supremazia cittadina in campo, punto a punto in ...

Lazio-Roma - le pagelle dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Lazio-Roma - le pagelle dei giallorossi : Manolas dà spettacolo - Strootman intelligente : Gli eroi di martedì non si ripetono. Capita. ALISSON 6 Il tiro di Parolo gli accarezza i capelli, è l'unico brivido della prima parte di gara. Spaventi ridotti al minimo anche nella ripresa: non ...

Video/ Lazio Roma - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Lazio Roma , risultato finale 0-0, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida di Serie A, 32giornata.

Vince l'effetto Europa : Lazio e Roma non si fanno male : Pari senza gol nel derby capitolino: le due squadre restano in zona Champions Il derby delle buone intenzioni, e poco più, finisce con un pareggio e lascia Lazio e Roma dentro alla prossima Champions ...

Video/ Lazio Roma (0-0) : highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata) : Video Lazio Roma (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 03:08:00 GMT)

Roma arrembante e Lazio pronta a ribattere : Lo spettacolo all’Olimpico si è visto solo nei minuti finali tra Lazio e Roma, posticipo della giornata 32 di Serie

Lazio-Roma - Di Francesco : "Partita sporca - peccato per i legni presi" : Dopo una vittoria come quella con il Barcellona è difficile restare concentrati. Eusebio Di Francesco ne è consapevole e al termine della sfida pareggiata con la Lazio ammette: 'A me piace vedere un ...

PAGELLE / Lazio Roma (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : Le PAGELLE di Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Olimpico. Reti bianche nel derby della capitale: Strakosha e la traversa negano il gol a Dzeko nel recupero(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:24:00 GMT)

Lazio-Roma : spettacolo sugli spalti - le coreografie del derby : Quindi la frase, tratta dalle Elegie Romane di Goethe: ' Una lupa i gemelli nutre, e si chiama Roma la sovrana del mondo'.

Pari tra Lazio e Roma : Lazio e Roma a 61 punti, uno in piu' dell'Inter, l'altra pretendente ad un posto in Champions League. Le fatiche europee influiscono sul derby di ritorno della Capitale, che termina con un Pari senza ...

Lazio e Roma non volevano perdere - ci sono riuscite : Lazio e Roma non volevano perdere, ci sono riuscite – Non è che non ci hanno provato, a vincere, ma ha prevalso la voglia di non perdere. E quando due squadre non vogliono perdere, se hanno la fortuna di avere portieri e difese che la pensano proprio così, non c’è attacco che possa impedirglielo. Lazio e Roma hanno dato vita a una partita avvincente, con toni aggressivi e ritmi in crescendo, in certi momenti pareva di assistere a una ...