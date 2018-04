Lazio-Roma 0-0 | brividi finale Juventus-Sampdoria 3-0 | bianconeri a +6 dal Napoli

Derby Lazio-Roma - i cori dei laziali : "Anna Frank è romanista" : Ancora Anna Frank . E ancora una volta i tifosi della Lazio coinvolti. Poco prima del Derby con la Roma, valido per conquistare la Champions League dell'anno prossimo, nei pressi di ponte Milvio ...

Serie A. Derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa

Diretta/ Lazio Roma - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : espulso Radu - Lazio in dieci! : Diretta Lazio Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby di Serie A, 32giornata , oggi, .

Serie A Lazio-Roma 0-0 - il tabellino : ROMA - Roma e Lazio non vanno oltre il pareggio nel derby. La stracittadina, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, va in archivio con il punteggio di 0-0. Lazio-Roma 0-0: NUMERI E ...

Lazio-Roma 0-0 - regna l’equilibrio nel derby. Dzeko e Bruno Peres fermati dai pali : Il derby della Capitale si conclude in perfetta parità. Lazio e Roma si bloccano sullo 0-0 allo Stadio Olimpico e rimangono appaiate al terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: la lotta per un posto nella prossima Champions League è più accesa che mai quando mancano sei giornate al termine del campionato. La partita è stata molto intensa sotto il profilo agonistico e combattuta anche se lo spettacolo si è consumato ...

Derby Lazio-Roma 0-0 : pagelle e tabellino : Derby Lazio-Roma, 32ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio e Roma non si fanno male e rimangono appaiate al terzo posto Classifica| Foto Cori contro Anna Frank : Le due squadre restano terze a pari punti, nel finale traversa di Dzeko con i biancocelesti in dieci per l’espulsione di Radu

Video Lazio-Roma 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Lazio-Roma 0-0: Cronaca e Video 32° Giornata Serie A 15 Aprile 2018. Finisce 0-0 il 148esimo derby capitolino tra Lazio e Roma. Un risultato piuttosto bugiardo per quel che si è visto in campo, con la Roma che addirittura arriva a centrare due pali. Il primo tempo è privo di gol, ma sicuramente non privo di azioni da gol e di grandi emozioni. Sin da subito infatti la partita è caratterizzata da un gran ritmo, scandito ...

Lazio-Roma 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/17 LaPresse ...

Lazio-Roma 0-0 : succede tutto nel finale - 10 minuti da sogno nel derby ma lo spettacolo è sugli spalti [FOTO] : 1/23 LaPresse ...

Lazio-Roma 0-0. Cori contro Anna Frank sul ponte Milvio prima della partita : partita ad alta tensione la stracittadina romana. Allla fine è pari tra biancocelesti e giallorossi Lazio-Roma, qui la diretta testuale del derby dalle 20.45 Real Madrid-Juventus, Buffon: "Ridirei le ...

LIVE Lazio-Roma derby in DIRETTA : 0-0 - giallorossi fermati dai pali. Pari all’Olimpico : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la 32^ giornata di Serie A. Posticipo da urlo che vale tre punti pesantissimi in ottica Champions League: le due squadre sono appaiate al terzo posto insieme all’inter, vincere oggi sarebbe determinante per sognare l’accesso alla prossima edizione della massima competizione continentale. La stracittadina è la partita dell’anno per tutti i ...

Pagelle Lazio-Roma 0-0 - Serie A 2018. Dzeko si scatena nel finale. Ottimo Strakosha : Finisce 0-0 il derby della capitale. Un punto a testa tra Lazio e Roma, che rimangono insieme al terzo posto in classifica, andando +1 sull’Inter nella corsa alla Champions League. Ecco le Pagelle LAZIO Strakosha 6,5: un solo grande intervento, ma assolutamente decisivo sul meraviglioso colpo di testa di Dzeko Luiz Felipe 6,5: nel giorno del suo primo derby il giovane brasiliano si conferma una delle più belle sorprese della stagione dell ...

?Lazio-Roma : il derby finisce senza gol - i giallorossi fermati da due pali : La Lazio e la Roma pareggiano senza gol nel derby di campionato. La partita è combattuta, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete: Bruno Peres centra il palo, mentre Dzeko...