Lazio | Inzaghi | Abbiamo giocato col cuore Lotta Champions? Siamo gli intrusi

Lazio-Roma - è sfida Champions. Inzaghi punta su Anderson - Di Francesco su Schick : Un derby d'importanza Capitale. Ma , scontati, giochi di parole a parte, il concetto resta quello: Lazio e Roma stasera all'Olimpico , fischio d'inizio ore 20.45, non possono e non vogliono sbagliare. ...

Lazio - Inzaghi 'Vincere il derby per cancellare una grande delusione' : Sono convinto che nello sport, come nella vita, le delusioni aiutino a crescere'. Inzaghi: 'PIU' FORTI DOPO DELUSIONE, MA NEL derby NON CI SONO FAVORITI' - Vuole voltare pagina, insomma, Simone ...

Lazio - Inzaghi : 'Le grandi delusioni aiutano a crescere. Nessuna favorita nel derby' : Dopo la cocente eliminazione dall'Europa League di giovedì scorso contro il Salisburgo, la Lazio è proiettata al derby con la Roma. Alla vigilia della stracittadina, in programma domani all'Olimpico ...

Lazio - Inzaghi : "Delusione europea - rialziamoci per il derby" : Il tecnico: "La macchia di Salisburgo non cancella l'ottima stagione. Con la Roma ci giochiamo molto"

Lazio - Inzaghi vuole ripartire : "Faremo una grande prova. Anderson sarà l'arma in più" : Una grande delusione alle spalle, da cancellare immediatamente. La Lazio, dopo l'incredibile eliminazione in Europa League, si prepara al derby. Un delicatissimo scontro diretto per la corsa alla ...

Lazio - Inzaghi vuole ripartire : "Faremo una grande prova. Anderson gioca sicuro" : Tutto sul derby per dimenticare la scellerata notte europea. Che, parola di Inzaghi, "non può cancellare gli otto mesi meravigliosi disputati dalla squadra". Alla vigilia del derby contro i ...

Lazio - Inzaghi va sul derby senza fare processi : Lazio, una notte inspiegabile: la testa al derby? Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola

PROBABILI FORMAZIONI/ Lazio Roma : Inzaghi solita difesa a 3. Diretta tv e orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Roma: Diretta tv, orario, ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby di Serie A per la 32^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Europa League - Salisburgo-Lazio 4-1 : Inzaghi fuori clamorosamente : Alla Red Bull Arena biancocelesti in vantaggio con Immobile, poi Dabbur, Haidara, Hwang e Lainer ribaltano tutto

Lazio - Inzaghi : "Ci servirà da lezione". Parolo : "Siamo stati polli..." : "Questa serata ci servirà da lezione". Simone Inzaghi sembra voler sintetizzare in questa espressione il film di una serata europea stregata per la sua Lazio dopo l'eliminazione dall'Europa League con ...

Salisburgo-Lazio - Inzaghi sotto shock : “ecco cosa è successo” : Lazio sotto shock per la sconfitta nella gara di Europa League contro il Salisburgo, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Una volta andati in vantaggio abbiamo preso l’1-1 subito e poi c’è stato quel blackout che non ci voleva. Domenica abbiamo subito una grande chance che è il derby, ora dovremo cercare di recuperare energie. Dopo una serata così è normale che ci sia un po’ di amarezza. La differenza che loro hanno ...

Salisburgo-Lazio 4-1. Inzaghi eliminato : Una notte da Euro-choc. Difficile da spiegare. La Lazio è eliminata dall'Europa League dopo un ottimo primo tempo, essere passata in vantaggio al 10' della ripresa con Immobile e forte del 4-2 dell'...

Panchina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...

Salisburgo-Lazio - futuro di Nani e Inzaghi : Fari puntati su Nani , finito un po' ai margini del progetto capitolino, e Simone Inzaghi : 'Ho una grande stima verso Nani - ammette il ds ai microfoni di 'Sky Sport' - E' stato sfortunato per i ...