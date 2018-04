Lazio | Anagni | oltre 250 cani microchippati dall’Accademia Kronos

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Successo per la giornata di microchippatura gratuita che si è svolta nella mattinata di domenica ad, in località Osteria della Fontana, curata dal distaccamento provinciale di Frosinone dell’Accademia, che ha visto il coinvolgimento di circa 250. Tecnicamente il microchip è un transponder miniaturizzato, cioè un circuito elettronico microscopico; ha la forma di una minuscola capsula ed emette un brevissimo segnale solo se attivato con apposito lettore, sul quale appare una serie di quindici cifre che costituisce il “numero unico al mondo” di identificazione del cane. Esso,a identificare il cane e il relativo proprietario, permette di identificare il cane smarrito riconsegnandolo al legittimo proprietario e di combattere i furti poiché il cane identificabile non è rivendibile. “La giornata di domenica –ha commentato il comandante provinciale ...