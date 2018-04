Lavoro | scadono i primi contratti post Jobs Act Cosa ha funzionato e cosa no

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Tra poco verranno diffusi i dati del primo trimestre 2018 relativi all’occupazione. In questo frangente rivestono un’importanza particolare, visto che sarà il primo trimestre intero dopo la scadenza deiagevolati sottoscritti pera seguito delle note norme collegate all’entrata in opera del combinato disAct. Innanzitutto, ricordiamo che nel gennaio del 2015 il diso della manovra Finanziaria previde per il 2015 un bonus contributivo triennale per le assunzioni stabili realizzate in quell’anno, grazie al quale i datori dipoterono contare per tre anni su uno sgravio pari a circa l’intero ammontare dei contributi previdenziali a loro carico. In totale circa ottomila euro l’anno di risparmio dal momento dell’assunzione e per tre anni, per un risparmio di 24mila euro. Da parte sua ilAct ...