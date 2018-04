L’auto in panne è ferma in mezzo all’autostrada | e non tutti frenano in tempo Paura

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Autostrada 110 a sud di Los Angeles, un veicolo inè fermo inalla carreggiata, circondato da auto che sfrecciano a velocità sostenuta. Diverse vetture sono costrette a frenare bruscamente o a sterzare per evitare l’impatto. Una di queste, per scongiurare la collisione finisce in testa coda, un’altra perde il controllo e si schianta contro un muro di cemento. Attimi dima come riporta la polizia stradale californiana non sono stati registrati feriti gravi L'articolo L’auto ininall’autostrada, e noninsulla I-110 proviene da Il Fatto Quotidiano.