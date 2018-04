L' analisi Per Francesco è tempo di santità di popolo | vuole cambiare la Chiesa nel nome

F1 - analisi qualifiche GP Cina 2018 : Ferrari superiore con le gomme ultrasoft - ma attenzione alla Mercedes per la gara. Il meteo fattore determinante : Sabato da bollino rosso a Shanghai. Non per le temperature, decisamente fredde (12 gradi la temperatura dell’aria, 14 quella dell’asfalto), quanto nel risultato delle qualifiche del GP della Cina. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la seconda volta consecutiva, con accanto a lui Kimi Raikkonen, che proprio nell’ultimo giro si è visto soffiare una pole che sembrava già sua. Un risultato importante per la Ferrari. ...

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 24-48 ore» L’analisi : perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Cina : analisi - Xi al forum di Boao questa settimana per difendere il commercio cinese da politica Usa : Oltre a rassicurare le centinaia di investitori stranieri presenti sul fatto che il protezionismo statunitense non produrrà lo stesso nella seconda più grande economia del mondo, Xi deve fornire un ...

Una nuova video analisi esamina la patch 4K di DOOM per PS4 Pro e Xbox One X : Come probabilmente saprete alla fine dello scorso mese DOOM ha ricevuto un interessante aggiornamento che ha introdotto la risoluzione 4K per le versioni PS4 Pro e Xbox One X. L'update grafico è stato già preso in esame da Digital Foundry che ci ha offerto una prima analisi in video.Ora, la redazione britannica torna sulla patch di DOOM, pubblicando un nuovo filmato. Dalla nuova analisi tecnica, si evince che l'aggiornamento per il 4K migliora ...

Assassin's Creed Rogue Remastered : una nuova occasione per un gioco passato inosservato - analisi tecnica : Rappresentando una sorta di successore del brillante Black Flag, Assassin's Creed: Rogue è stato un gioco che è passato per certi versi inosservato quando è stato pubblicato nel 2014. In quel difficile periodo 'cross-gen', Rogue era progettato per Xbox 360 e PlayStation 3, ma il focus chiave della serie era sul titolo decisamente ambizioso dal punta di vista tecnologico (che però fallì nei suoi intenti) Assassin's Creed Unity, che rappresentò il ...

[L'analisi] Vi spiego perché il Real ha ammazzato la Juventus ma non è colpa di Allegri : Il calcio molte volte è come la vita. Vince la legge del più forte. In fondo è quello che deve aver capito il pubblico dello Stadium che ha applaudito la prodezza di Ronaldo che in pratica ammazzava ...

L'analisi del trasporto pubblico per il Cub Trasporti : 'Una condanna senza attenuanti' : ... insomma da anni vanno in scena le stesse tragicomiche scene di un film già visto, ma ciò che ciò che dovrebbe ancora far riflettere di più e la stessa parte politica della minoranza di quella ...

Kate Middleton aspetta un maschietto? L'analisi del pancione secondo gli esperti : Quello di Kate era basso e faceva capolino dal suo cappotto firmato Catherine Walker, mentre quello di Zara Tindall, figlia della principessa Anna d'Inghilterra, sembrava più tondeggiante ed esteso verso i fianchi. Stiamo parlando dei pancioni reali di cui tutta l'Inghilterra parla, dopo la partecipazione delle due royal mummies alle celebrazioni pasquali svoltesi presso la St George's Chapel di Windsor.Come riporta il Daily Mail, la ...

Pronostico Kayserispor-Fenerbahçe - Süper Lig 02-04-2018 e analisi : Süper Lig, 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Kayserispor-Fenerbahçe Lunedì 30 Marzo 2018. Le due formazioni si giocano l’Europa. Il posticipo della ventisettesima giornata di Süper Lig turca vedrà lo scontro tra Kayserispor e Fenerbahçe distanti a sette lunghezze. I padroni di casa sono sesti in classifica con 41 punti ed in lotta per un piazzamento in Europa League. Sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Konyaspor e ...

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) - Le analisi compiute finora in attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla popolazione veneta esposta a Pfas hanno già interessato 9.757 persone delle 84.852 che verranno coinvolte alla fine della complessa operazione di valutazione dello stato di salute dei ci

