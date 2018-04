L’amica di bellezza geniale

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) Emily Weiss è in piedi su Lafayette Street. Ha un abito di pizzo rosso e una pelliccetta rosa. L’abbigliamento è insolito per il clima (gelido) e l’ora del giorno (le 9 del mattino), ma è anche la tipica cosa che indosserebbe una persona che nel giro di un’ora prevede di apparire sui social network in una marea di post. Weiss sorride spostandosi davanti a una vetrina rosso brillante, abbinata all’abito: è tutto meravigliosamente fotografabile. Siamo davanti al pop-up store che lancerà il suo primo profumo Glossier You, il ventiduesimo prodotto della sua azienda – Glossier – nata meno di quattro anni fa e che oggi vale 34 milioni di dollari. E se le cose andranno come per gli altri 21 prodotti, potrebbe esserci una lista d’attesa e formarsi intorno all’isolato una coda di ragazzine disposte a pagare 60 dollari per profumare leggermente di muschio. Fino a poco tempo fa, il pop-up store ...