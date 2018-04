L' allarme del Cavaliere | l' asse tra grillini e Lega ci isolerebbe in Europa

allarme nel traforo del Monte Bianco : fermato un furgone che trasporterebbe esplosivo : Per ora gli inquirenti escludono l'ipotesi terrorismo e privilegiano la pista della criminalità comune

Pelle - capelli e unghie rivelano malfunzionamenti della tiroide : ecco quali sono i campanelli d’allarme : “Pelle, unghie e capelli sono tra le prime parti del corpo a essere interessate da malfunzionamenti della tiroide“: lo ha spiegato Paolo Vitti, presidente della Sie, Società italiana di endocrinologia, coordinatore e responsabile scientifico della ‘Settimana mondiale della tiroide‘ in programma dal 21 al 27 maggio. Gli ormoni tiroidei – spiegano gli esperti – svolgono un ruolo importante nel mantenere le ...

Scuola - l'allarme della Fondazione Agnelli : tra dieci anni un milione di studenti in meno : Prevista una perdita di 55mila cattedre. La soluzione: classi meno numerose, compresenza e attività pomeridiane

L'allarme dell'Ocse - i robot metteranno a rischio 66 milioni di posti di lavoro : Il 14% dei posti di lavoro oggi disponibili nei paesi membri dell'Ocse sarà presto minacciato dall'avanzare delle tecnologie robotiche. In totale, evidenzia uno studio firmato dalla stessa ...

Mai sottovalutare i piccoli segnali del cuore : valori di laboratorio non ottimali sono campanelli d’allarme : A Campobasso da sabato 14 aprile a lunedì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a piazza Vittorio Emanuele II, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Questo sarà possibile grazie al Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore ...

allarme dell'Associazione Robin Hood - Multe da pagare con sconto - ma è una Truffa! : Teramo - E' una vera e propria truffa, commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione consumatori 'Robin Hood' di Teramo, che in questi giorni ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di un loro incaricato, presunte Multe prese con l'autovelox. "In questi giorni diverse persone ci hanno ...

L'allarme dell'Oms sulle armi chimiche in Siria : "500 persone intossicate da gas a Duma" : L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Duma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica".A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una ...

SALUTE - allarme POLIOMIELITE / ECDC : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

L'allarme del Papa : 'Il diavolo non sia un mito o un simbolo - è qualcosa di reale' : Il Papa mette in guardia dal potere delle Tenebre nell'ultimo documento promulgato, l'esortazione 'Gaudete et exsultate' sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 'Tale inganno ci porta ad ...

Zidane pensa già alla Juventus : il tecnico del Real lancia l'allarme : 'Tutto il mondo pensa che abbiamo già vinto ma invece è proprio ciò a cui noi non dobbiamo pensare. Tutti dicono che sicuro vinceremo. Invece ci sarà da soffrire, ci giochiamo la stagione'. Dunque ...

Esuberi nelle aziende liguri della famiglia Malacalza : sindacato in allarme : Genova - Anche l'impero industriale della famiglia Malacalza deve affrontare la crisi. Dopo la messa in liquidazione dell'azienda di carpenteria Omba di Vicenza con relativa procedura di licenziamento ...

Amaurys Perez / allarme all'Isola dei Famosi 2018 : come sta? La preoccupazione del pubblico : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018 dopo la diretta. Il naufrago portato via dai medici: come sta? Alessia Mancini in lacrime e preoccupata per l'amico(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 23:00:00 GMT)

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

allarme alla De Amicis di Modica : esiti negativi dei Vigili del fuoco : I rilievi effettuati attraverso apparecchiature dai Vigili del fuoco non hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche oggi alla scuola De Amicis