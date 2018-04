Lago Maggiore | mezza sotto l' ora

NEXIA AUDIREVI Lago Maggiore Half Marathon. Partenza domenica 15 aprile 2018 ore 11.00 da Verbania e arrivo a Stresa. : Oggi Sport expo chiude alle 19, domani sarà aperto dalle 10 alle 19 e domenica mattina dalle 8 alle 10,30. Momento per le famiglie Domani l' evento si concentrerà su famiglie, ragazzi e bambini, ...

Sul Lago Maggiore arriva Badzar - la nuova app per il turismo : Chi opera nel mondo del turismo potrà inserirsi e registrarsi gratuitamente per poter mostrare la migliore offerta che sia food, fashion lifestyle o beauty. Alcuni luinesi, varesini e milanesi si ...

Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon - percorso e medaglia per i finisher : Successivamente le iscrizioni potranno essere effettuate soltanto presso lo Sport Expo nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 aprile: in quell'occasione il pettorale della Mezza Maratona costerà 40,...

Pasqua e Pasquetta 2018 : aperture straordinarie con attività per le famiglie al Museo Meina sul Lago Maggiore : Apertura straordinaria in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018 del Museo Meina nel parco-chalet di Villa Faraggiana. Il grazioso complesso sul Lago Maggiore (a meno di un’ora da Milano e Varese) accoglierà, domenica 1 (dalle ore 16 alle 19) e lunedì 2 aprile (dalle ore 14.30 alle 19), grandi e piccini con allestimenti ideali per le famiglie sul tema della natura e del rispetto dell’ambiente. Lo chalet propone il percorso multimediale “Vox Horti ...