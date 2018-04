La soluzione all' impasse sul governo non verrà con un brindisi al Vinitaly

USA - Gran Bretagna e Francia all'ONU : un progetto di risoluzione sulla Siria - : Si osserva che il nuovo progetto di risoluzione dei tre paesi contiene un invito a "garantire la consegna non ostacolata di aiuti umanitari, il cessate il fuoco e richiede anche la partecipazione di ...

Domenico Morrone/ 15 anni in carcere prima dell’assoluzione dall'accusa di duplice omicidio (Sono innocente) : Questa sera, domenica 15 aprile, a Sono innocente sarà raccontata la storia di Domenico Morrone, che ha trascorso 15 anni in carcere prima di essere assolto dall'accusa di duplice omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Putin condanna l'azione. Riunione urgente all'Onu. Guterres : 'soluzione politica' : E' giallo sul coordinamento dei raid. L'ambasciatore americano a Mosca sostiene che la Russia è stata avvisata. Ma il Cremlino denuncia la violazione del diritto internazionale. Durissima anche la ...

Ilva : Fiom - ancora in stallo - soluzione per tutti i 14 mila lavoratori : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - La trattativa sull'Ilva "è ancora in una situazione di stallo": "se Arcelor Mittal non cambia posizione e pensa che l'accordo siglato con i Commissari sia il punto finale del negoziato, non ci sono le condizioni per trovare un accordo". Ad affermarlo, al termine dell'inco

Governo - l’ipotesi di un’alleanza M5S – PD. soluzione istituzionale o fantapolitica? : Quale Governo? Col secondo turno di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, si moltiplicano le ipotesi. Congetture, dal momento che la sola certezza è l’assenza di una maggioranza parlamentare degli schieramenti che si sono presentati al voto il 4 marzo. Sarebbe possibile, nei numeri, un esecutivo Lega-M5S. Salvini non ha alcuna intenzione di rompere l’alleanza che ha portato il centrodestra ad esser la ...

Problemi WhatsApp su iPhone con tastiera rallenta - una soluzione : I possessori di iPhone in questo momento stanno sperimentando Problemi WhatsApp molto particolari e con protagonista la tastiera del loro telefono nel momento in cui si apprestano a scrivere un messaggio da inviare in chat singole e di gruppo. Non un bug di poco conto dunque, visto che riguarda la principale funzione dell'applicazione molto utilizzata nel mondo. Cerchiamo di capire in che cosa consiste appunto questo tipo di anomalia così ...

La sparatoria di Caravaggio è diventata un giallo senza soluzione : E' un delitto risolto a metà quello di Carlo Novembrini, 50 anni, ex sorvegliato speciale, e della compagna Maria Rosa Fortini, di dieci anni più giovane, assassinati ieri sera a Caravaggio , Bergamo, ...

14 paesi membri dell'OPAC a favore di soluzione legale all'incidente di Salisbury - : "Quattordici stati membri hanno appoggiato una dichiarazione congiunta all'OPAC in connessione con l'incidente a Salisbury: riteniamo sia necessario fornire una soluzione a questo problema nel quadro ...

soluzione : stallo politico unito alla cooperazione sociale : Inutile dire come l'apparato statale sia un'entità incapace di generare profitti in accordo con un'economia di mercato , nonché gestire oculatamente le risorse indebitamente accumulate, e come la ...

La soluzione sta nel Parlamento. La lezione di Giovanni Sartori davanti allo stallo politico di oggi : Classico è, per Italo Calvino, quel libro o quell'autore che "non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Non è un caso che mi sia tornata alla mente questa definizione mentre pensavo alla figura intellettuale di Giovanni Sartori. Ormai è un anno che non possiamo più ascoltare dalla sua viva voce o leggere dalla sua vivace penna quello che pensa della situazione politica italiana e della nostra malandante ...

Zootecnia : allevamenti a rischio - Ars approva risoluzione per contrasto malattie : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - approvata all’unanimità, in commissione Sanità dell’Ars, una risoluzione che impegna il governo a mettere in campo misure di contrasto al fenomeno della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi bovina, dopo i focolai registrati in alcune province della Sicilia. La

Giornata Mondiale dell’Acqua - CNR : non esiste una soluzione universale - ma una serie di strumenti per contribuire all’equilibrio sostenibile : L’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi è dedicata al tema “Nature for Water” e vuole focalizzare l’attenzione sulle soluzioni naturali per conservare, riutilizzare e tutelare le risorse idriche, riducendo il rischio di inondazioni, siccità e inquinamento. “Il CNR, con la sua multidisciplinarietà promuove filiere tra ricerca, applicazioni, tecnologia, industria, con un approccio orientato alla soluzione dei ...

Migranti - nave Open Arms verso Pozzallo/ Ultime notizie : "nessun porto ci accoglie" - dopo 24 ore la soluzione : Migranti, nave Open Arms verso Pozzallo: verso la soluzione la drammatica odissea nel Mediterraneo in seguito al disperato appello lanciato 24 ore fa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Claps - il processo a un passo dalla soluzione : “Il ritrovamento fu solo una messinscena” : Otto anni fa due addette alle pulizie denunciarono di aver trovato i resti di Elisa Claps nella soffitta della SS. Trinità di Potenza. Oggi sono imputate nel processo per falsa testimonianza: per l'accusa il ritrovamento fu solo una messinscena.Continua a leggere