La Juve vuole dimenticare Madrid | Buffon no | Sono così | rifarei tutto

Niente Juve - un obiettivo per la difesa vuole la Premier League : Niente Juventus per Layvin Kurzawa : il terzino del Psg , secondo SFR Sport , vuole giocare in Premier League e il Chelsea è uno dei club più interessati.

Vergogna Juventus - Agnelli vuole il VAR ma solo in Champions : quando è stata introdotta in serie A era “roba da fantacalcio” : Coerenza, questa sconosciuta. quando l’interesse supera la ragione, e a questi livelli diventa il peggior esempio da dare ai tanti appassionati che guardano i protagonisti del calcio come dei veri e propri idoli. Si tratta, insomma, dell’esaltazione dei valori anti-sportivi in tipico stile Juventus. Partiamo dal presupposto che il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez è sacrosanto. Non se ne ...

Calciomercato - occhio Juventus : 'La Fifa vuole abolire i prestiti' : TORINO - Un cambiamento epocale potrebbe stravolgere il Calciomercato se è vero che la Fifa - come sostiene ' France Football ' - starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura ...

Indiscrezione della Spagna : "La Juve vuole riportare Morata in bianconero" : Manca qualche mese all'inizio del calciomercato e la Juventus pare già muoversi per portare a Torino un centroavanti da affiancare a Higuain e Dybala. Dalla Spagna si riconcorrono voci sul ritorno in ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo: “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo ElMundoDeportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

Napoli-Chievo alle ore 15 La Diretta Sarri vuole rimanere agganciato alla Juve : Il Napoli di Maurizio Sarri - 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta nell'ultimo brutto mese di campionato - cerca di ripartire oggi di fronte ai propri tifosi e continuare l'inseguimento alla Juventus ...

André Gomes vuole più spazio - è sfida Milan-Juve : la richiesta del Barcellona : Un nome che torna di moda, in casa Juventus e in casa Milan. È quello di André Gomes , centrocampista classe 1993 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato in Catalogna da Sport , l'ex Valencia ha chiesto la cessione alla società blaugrana . Il motivo? Lo scarso minutaggio di questa stagione. Ieri ha giocato - a sorpresa - 90 minuti contro il Leganes dopo essere sceso ...

Allegri al posto di Conte - ecco chi vuole la Juve : ... in chiaro su Canale 20? Come vedere la partita, oggi 3 aprile Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live gratis, oggi 03/04 Juventus-Real Madrid probabili formazioni: out Pjanic,...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)