La Juve ne fa 3 alla Samp

Serie A - La Juve ntus vede lo Scudetto : 3-0 alla Sampdoria : Le formazioni ufficiali Il tabellino del match La cronaca della partita QUI Juventus Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Madrid quindi 4-3-1-2 con Buffon in porta, ...

Napoli - Jorginho : 'Non serve a niente pensare alla Juve se non vinciamo noi' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il centrocampista del Napoli Jorginho dichiara: 'Dispiace per il pareggio anche se il Milan è in salute ed era una gara difficile. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a ...