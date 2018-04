La Juve lancia UNDICI e punta sullo sviluppo del brand all’estero

Champions - Roma e Juventus : quei 180' che hanno rilanciato le squadre italiane : La Spagna è ancora potentissima dunque, e ostenta la sua grandezza politica ogni volta che si giocano queste sfide decisive, ma l'acciughino Allegri da Livorno e lo sgobbone Di Francesco da Pescara ...

La Juventus si lancia nel business delle caffetterie con Segafredo : Iniziativa di marketing del club bianconero che aprirà delle caffetterie brandizzate Segafredo, partendo dal mercato asiatico. Obiettivo, far crescere i ricavi. L'articolo La Juventus si lancia nel business delle caffetterie con Segafredo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Zidane pensa già alla Juventus : il tecnico del Real lancia l'allarme : 'Tutto il mondo pensa che abbiamo già vinto ma invece è proprio ciò a cui noi non dobbiamo pensare. Tutti dicono che sicuro vinceremo. Invece ci sarà da soffrire, ci giochiamo la stagione'. Dunque ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

Napoli - Mertens lancia lo sprint scudetto 'Il match con la Juve è la nostra finale' : BRUXELLES - E' in ritiro con la nazionale belga, ma Dries Mertens resta col cuore a Napoli e alla lotta scudetto con la Juventus che raggiungerà l'apice nella sfida in programma fra poco meno di un ...

Mediaset lancia Canale 20 con la diretta di Juventus – Real Madrid : Debutto col botto per il nuovo Canale 20 di Mediaset che propone la diretta di Juventus – Real Madrid, sfida d’andata per i quarti di finale della Uefa Champions League 2018 Mediaset ha deciso di fare le cose in grande per il nuovo Canale 20. Un lancio in grandissimo stile visto che l’azienda del Biscione ha deciso di accendere i riflettori sul nuovo Canale con la diretta del match Juventus – Real Madrid. Juventus – ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Dagospia lancia la bomba : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto dalla Juve! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Jolanda De Rienzo lancia la bomba su Torino-Juventus : la giornalista nel mirino dei tifosi bianconeri : 1/27 Foto Instagram ...

Juventus - la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri : 'La tolleranza senza rispetto...' : A cominciare da sua moglie Roberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come un messaggio diretto ad Allegri. ...

Netflix lancia la docu-serie originale First Team : Juventus : ROMA - I protagonisti di una delle squadre con più tifosi al mondo sono pronti per mostrarsi come non hanno mai fatto prima d'ora. Arriva su Netflix First Team: Juventus , la docu-serie originale ...