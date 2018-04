La Fiorentina non sfonda contro la Spal | al Franchi finisce 0-0

Fiorentina - Pioli : 'Stiamo dando tutto. Chiesa? Non conosco il futuro' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Della Fiorentina dell'anno scorso sono rimasti pochi giocatori. L'obiettivo è gettare le basi per costruire una squadra migliore in futuro, ora cerchiamo di portare a casa il massimo. Io ...

Roma-Fiorentina 0-2 : gli uomini di Pioli nel dopo Astori non si fermano più. Espugnato anche l'Olimpico - Video e Gol - : Notizie sul tema Sabatini confessa: 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Serie A oggi 7 aprile ...

Probabili formazioni / Roma Fiorentina : chi non ci sarà? Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Fiorentina: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Turnover per Di Francesco in vista della Champions League, squalificato Chiesa tra i viola(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Roma : Di Francesco deve rinunciare a Perotti e Under. Contro la Fiorentina non si può sbagliare : Roma – prosegue la lotta per assicurarsi un posto nella prossima Champions League Roma – Archiviate le fatiche europee, la Roma si accinge a rituffarsi in campionato. Questo pomeriggio, alle ore 18.00, i giallorossi ospiteranno la Fiorentina di Stefano Pioli allo stadio Olimpico della Capitale. Per i ragazzi di Di Francesco una chiamata importante per assicurarsi un posto nella prossima edizione di Champions League. Quando ormai ...

Diretta / Udinese Fiorentina (risultato live 0-1) streaming video e tv : Falcinelli non trova il raddoppio : Diretta Udinese-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il ricordo di Antognoni : Morte Astori – Si sta giocando Udinese-Fiorentina, gara nel ricordo del difensore. “Astori non manca solo a Pioli e ai suoi compagni ma anche a tutti noi dirigenti. Ci ha insegnato qualcosa di positivo, anche se non c’e’ fisicamente, il suo profilo professionale e’ sempre presente tra noi. Davide in questi anni ci ha lasciato un grande messaggio, era una persona diversa dagli altri, era un capitano diverso da ...

Morte Astori - Udinese e Fiorentina : tutti in piedi al minuto 13 ma il gioco non si ferma [VIDEO] : Morte Astori – Udinese e Fiorentina sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, turno rinviato dopo la Morte del difensore viola Davide Astori. Brividi al minuto numero 13, tutti nel ricordo del calciatore, grandi applausi da parte del pubblico ma il gioco non si è fermato, sul maxi schermo è comparsa anche la foto di Astori. Partita emozionante, tutti nel ricordo dello sfortunato calciatore. 13eme minute ...

Fiorentina - Saponara : 'Non ci nascondiamo per l'Europa League' : Riccardo Saponara , trequartista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Crotone: 'Le assenze non ci avrebbero danneggiati: come io sono entrato bene dopo mesi di panchina grazie ai compagni, chi ha sostituito oggi i ...

Fiorentina - la fase due dei Della Valle : Chiesa - Badelj e non solo... : I Della Valle e il loro rilancio, ne scrive Il Corriere dello Sport . Tentativo per trattenere assolutamente Chiesa , almeno per un anno, magari pure Badelj , che ci sta pensando. Conferma Della squadra giovane , inserimento di altri ragazzi Della Primavera ma ...

Serie A - Dragowski : «Non ho problemi con la Fiorentina» : FIRENZE - Bart?omiej Dragowsk i corregge il tiro leggermente dopo l'intervista di ieri nella quale chiedeva la cessione alla Fiorentina . Il portiere ha scritto un post su Facebook: "Lo ammetto, sono ...

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non sbaglia : salvata la Fiorentina - rigore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Fiorentina : 'Davide per sempre" - il 'muro' per Astori non scomparirà : Il club fa sapere che tutti gli oggetti lasciati in ricordo del capitano sulle cancellate del Franchi verranno custoditi

Fiorentina : Pezzella non si capacita per la morte di Astori - : Poco più di una settimana fa il mondo del calcio, e non solo, piangeva il difensore centrale della Fiorentina Davide Astori, morto in albergo a Udine per un arresto cardio circolatorio. Da allora la Fiorentina è scesa nuovamente in ...

Fiorentina - Vitor Hugo dopo il gol : “non ero felice…” : Omaggio da brividi per il difensore Davide Astori nella gara di campionato tra Fiorentina e Benevento, successo per 1-0 per la squadra di Stefano Pioli grazie alla rete di Vitor Hugo. Il difensore ai microfoni di GloboEsporte svela le sensazioni: “È stata una giornata difficile per tutti – ha detto Vitor Hugo -. Abbiamo passato una settimana molto triste. Per la prima volta in vita mia non ero felice per aver segnato e vinto, forse ...