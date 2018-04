LIVE Amstel Gold Race 2018 in DIRETTA : Colbrelli e Ulissi le punte dell’Italia in una corsa con tanti favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race 2018, prima delle tre Classiche delle Ardenne. Oltre 260 chilometri ricchi di strappi, con un finale rinnovato lo scorso anno che potrebbe regalare grande spettacolo già lontano dal traguardo, con l’ultimo passaggio sul Cauberg posto a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione. Anche per questo, pronostico apertissimo: dal quattro volte vincitore Philippe Gilbert ad un ...

La corsa del prezzo del petrolio : Venerdì la quotazione del Brent ha sfondato, per la prima volta dal 2014, la soglia dei 71 dollari al barile. Quali le ragioni di questa corsa al rialzo? Essenzialmente due, anche se probabilmente solo una è destinata a pesare davvero nel medio termine. Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto siriano Il Medio Oriente è da sempre strategico per l'approvigionamento energetico mondiale, ma non l'area compresa tra Siria e Israele, dove si ...

Amstel Gold Race 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Philippe Gilbert : “Parto per vincere - ma con il nuovo finale sarà una corsa incerta”. Sagan : “La squadra è forte - sono fiducioso” : Domani si correrà la 53ma edizione dell’Amstel Gold Race che aprirà anche il Trittico delle Ardenne. La classica olandese offrirà grande spettacolo nei 260 km da Maastricht a Valkenburg con ben 35 strappi tra cui il durissimo Cauberg. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni dei corridori più attesi, con le dichiarazioni della vigilia. Partiamo dal vincitore dello scorso anno, il belga Philippe Gilbert, che domani proverà a bissare il successo e ...

Orari differita Tv8 F1 di qualifiche e corsa della Cina Video : Dopodomani sabato 14 e domenica 15 aprile torna la #Formula 1 con il Gran Premio della Cina 2018, che si correra' sulla pista del circuito di Shanghai [Video]. Mancano poco meno di 24 ore all'inizio del weekend del terzo appuntamento del Mondiale di F1, con il via alle prime due sessioni di prove libere del venerdì. A sorpresa, la Ferrari si presenta come la monoposto da battere, dopo le vittoria in Australia e in Bahrain, entrambe battezzate da ...

Tappe Giro d’Italia 2018 - il percorso e le date della corsa Rosa. Zoncolan micidiale - a Cervinia si decide tutto? : Mancano solo tre settimane, ormai, al Giro d’Italia 2018. L’edizione numero 101 della corsa rosa prenderà il via da Gerusalemme per concludersi a Roma: nel mezzo, come di consueto, tanta salita e tante Tappe insidiose. In programma una sola cronometro e anche le Tappe dedicate ai velocisti non sono molte. In attesa di vedere lo spettacolo della corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo, vi presentiamo il percorso con ...

Sondaggi - le trattative frenano la corsa di M5s e Lega. Ma mantengono i consensi del boom post-elezioni. Pd impalato al 18 : Sono soprattutto i 5 stelle a soffrire lo stallo post-elettorale. A più di un mese dal voto e con il secondo giro di consultazioni ormai concluso senza risposte chiare, i Sondaggi registrano per la prima volta uno stop del Movimento. Secondo Swg per Il Messaggero, il calo è del 2 per cento rispetto a una settimana fa e porta Luigi di Maio e i suoi al 32,6 per cento, un decimo sotto il risultato del 4 marzo. Per l’istituto, chi ha votato i ...

corsa contro il tempo per formare le commissioni d’esame del transitorio : La formazione per le commissioni d’esame del transitorio dei docenti abilitati procede a rilento. Si va profilando quanto già accaduto in occasione del concorso del 2016 in cui c’era stata una bassissima adesione per candidarsi in qualità di commissario di valutazione o di presidente. I termini di presentazione delle domande erano scaduti due giorni fa […] L'articolo Corsa contro il tempo per formare le commissioni ...

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...

Delvecchio : 'Roma - contro il Barcellona rimonta difficile. Andata? L'arbitro non ha colpe. Sulla corsa scudetto...' : L'ex attaccante della Roma , Marco Delvecchio , ha parlato del club giallorosso ai microfoni di RMC Sport : 'In Champions League rimonta difficile ? Sì, non ci credo per niente perché conosco il Barcellona. Hanno i giocatori per poter chiudere subito la qualificazione. I giallorossi avrebbero potuto ...

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

LIVE Parigi-Roubaix 2018 - la Classica del pavè in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Fase decisiva della corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. La corsa più dura al mondo, l’Inferno del Nord, l’appuntamento più terribile dell’anno: 257 chilometri sul pavè dell’alta Francia, una corsa massacrante sulle pietre, oltre 50km proibitivi che decideranno la gara. Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei tratti ...

Scatta la corsa allo scudetto L'UnipolSai a caccia del tris : Tutto pronto, partono i playoff di serie A di pallacanestro in carrozzina, che vedranno in gara uno i campioni in carica della UnipolSai Briantea84 impegnati contro il Santa Lucia Roma. Palla a due ...