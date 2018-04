Juventus - Sampdoria | cronaca diretta e risultato in tempo reale

Juventus - Sampdoria - Giampaolo cerca la missione impossibile allo Stadium : Non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine questi erano pensieri con una logica, che ridirei, magari con un altro ...

Juventus-Sampdoria streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Juventus-Sampdoria streaming, continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, importante gara quella tra Juventus e Sampdoria, per i bianconeri continua i duello scudetto con il Napoli mentre i blucerchiati credono all’Europa. Nel match di Serie A si affronteranno Juventus e Sampdoria in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette ...

Juventus-Sampdoria - Allegri : “Buffon? Facile giudicare dall’esterno. Parlerò con Allegri…” : Juventus-Sampdoria, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara di domani contro la Sampdoria. Spazio anche ad alcune parole su Buffon. “Facile giudicare DALL’ESTERNO…” Su Buffon: “giudicare dall’esterno è sempre Facile, bisogna trovarsi nelle situazioni… Gigi per 20 anni fa è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo. Se per […] L'articolo ...

La Juventus torna all'Allianz stadium : arriva la Sampdoria Video : La #Juventus torna a giocare nel campionato di #Serie A, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions league [Video] ad opera del Real Madrid, nonostante l'ampia vittoria,1-3. Per Buffon e compagni nuovo impegno all'Allianz stadium di Torino, domenica pomeriggio, contro la #Sampdoria: fischio d'inizio alle ore 18. Gli anticipi, sabato, vedranno di fronte Cagliari e Udinese alle 15, Chievo e Torino alle 18, alla stessa ora Genoa-Crotone. Alle ...

Juventus - Cuadrado gioca i supplementari contro la Sampdoria : TORINO - L'uomo 'spacca supplementari' diventa l'arma in più per ripartire a tavoletta nella corsa al settimo scudetto consecutivo. Juan Cuadrado si è scaldato a lungo al Bernabeu e, non fosse stato ...

