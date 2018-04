Juventus | riecco Cuadrado e Dybala | quante novità contro la Sampdoria

Blastingnews

: Allegri perde Barzagli A Benevento riecco Benatia #Juve #Juventus - misorecordsuk : Allegri perde Barzagli A Benevento riecco Benatia #Juve #Juventus -

(Di domenica 15 aprile 2018) La Juve sta curando la preparazione in vista del partitalae la squadra da ieri sera si trova in ritiro a Leinì. I bianconeri quest'oggi si presenteranno all'Allianz Stadium dopo l'impresa sfiorata al Bernabeu e certamente riceveranno i più che meritati applausi del proprio pubblico. Tifosi che come ha spiegato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri quest'oggi dovranno spingere la #con tutto il sostegno.lai bianconeri saranno in campo con diverse novita', infatti, le rotazioni di certo non mancheranno e anche l'atteggiamento tattico rispetto a mercoledì sara' differente. VIDEO La Juve torna al 4-2-3-1 Questo pomeriggio, la Juve dovrebbe ritornare al 4-2-3-1 e Massimiliano Allegri apportera' dei cambi in tutti i reparti. Di certo non ci saranno cambi in porta dove giochera' Gianluigi Buffon. Davanti a lui agira' una linea ...