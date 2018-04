Juventus | ancora Buffon | “Ridirei tutto | forse in modo più civile…”

Real Madrid-Juventus LIVE 0-2 : ancora Mandzukic - delirio dei bianconeri [FOTO e VIDEO] : 1/15 LaPresse ...

Juventus si qualifica in semifinale se.../ Champions League : ancora Mandzukic - sono due! Risultati con Real : Juventus si qualifica se... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la qualificazione in semifinale dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Zidane sull’attenti : “Qualificazione ancora aperta…” : Real Madrid-Juventus, Zidane- Zinedine Zidane non sbilancia in vista del ritorno contro la Juventus. Il tecnico madrileno, in conferenza stampa, ha sottolineato come la qualificazione resti in bilico e tutta da confermare. Forse un pizzico di ipocrisia? E’ chiaro che è irrisorio parlare di qualificazione “in bilico”, anche se, nel calcio, mai dire mai… “50% […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Zidane ...

Juventus - Allegri : 'Siamo leoni feriti - ma non ancora morti' : 'Siamo leoni feriti ma non ancora morti'. Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibilè di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeù, lo 0-3 dell'andata dei quarti con il Real. 'I ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - CR7 affonda i bianconeri. Sparisce ancora Dybala : è realmente un top player? : Juventus-Real Madrid 0-3- Una notte da incubo per la Juventus. Il Real Madrid impone il suo verdetto vanificando le speranze di qualificazione dei bianconeri già nei primi 90 minuti del doppio confronto. Un Cristiano Ronaldo formato illegale asfalta la retroguardia juventina. Standing ovation per l’attaccante portoghese da parte di tutto l’Allianz Stadium. Il gol in […] L'articolo Juventus-Real Madrid 0-3, CR7 affonda i ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score - andata quarti : Juventus ancora senza reti - pari a Siviglia : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score dell'andata dei quarti di finale. Juventus Real Madrid e Siviglia Bayern Monaco le partite che si giocano nella serata di martedì 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Juventus - Higuain : 'Da 12 anni al top - durerò ancora a lungo' : Messi ha raccontato come la conquista della Coppa del Mondo sia per lui un'ossessione. 'L'asticella si alza sempre di più: se raggiungiamo i quarti, ci chiedono la semifinale, e così via - sottolinea ...

Juventus - nostalgia Pogba : 'Dybala amico e campione. E diventerà ancora più forte' : TORINO - Il suo ritorno al Manchester United non è stato come se lo aspettava e ora Paul Pogba sta vivendo un momento difficile, ai ferri corti con il tecnico José Mourinho e criticato da stampa e ...

Juventus - Allegri 'Non abbiamo ancora vinto niente' : Blaise Matuidi ha commentato ai microfoni di Premium Sport il 2-0 contro l'Atalanta. Autore del raddoppio, suo terzo gol in maglia bianconera, il centrocampista francese ha aggiunto: 'Sono felice per ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto non è ancora vinto' : Così Massimiliano Allegri, a Premium sport, dopo la vittoria sull'Atalanta. 'Se faremo così avremo buone probabilità di vincere. Dobbiamo vivere questo finale di stagione in modo sereno - prosegue - ...

Juventus - Matuidi : 'La lotta con il Napoli è ancora aperta' : Sono molto contento di aver segnato in questo splendido stadio, per un club importante come la Juve', aggiunge Matuidi, autore del secondo gol, ai microfoni di Sky Sport.

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

L'impresa della Juventus a Wembley : Dybala ancora decisivo : Mercoledì 7 marzo abbiamo assistito al ritorno del match tra Tottenham e Juventus: i bianconeri, guidati dall'allenatore Massimiliano Allegri partivano da sfavoriti, in quanto all'andata davanti ai propri tifosi hanno pareggiato 2-2 con la formazione di Pochettino. Bisogna sottolineare che i bianconeri hanno mostrato una grande prova di carattere, come ha dimostrato la reazione degli uomini di Allegri allo svantaggio iniziale, con cui si è ...

Scudetto - la Juventus si sente ancora 'lepre' e aspetta la resa dei conti : TORINO - Testa al Tottenham , poi la Juventus riprenderà l'inseguimento al Napoli. Inseguimento, sì, perché Massimiliano Allegri non vuol sentir parlare di sorpasso e di virtuale +2 in classifica: lo ...