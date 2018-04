Juventus | Allegri | Scudetto non chiuso | ma reazione importante

Juventus-Sampdoria 3-0 - la squadra di Allegri si riscatta e vola a + 6 sul Napoli ma la corsa scudetto non è chiusa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Juventus-Sampdoria 0-0 LIVE : la squadra di Allegri tenta la fuga : Juventus-Sampdoria 0-0 LIVE: la squadra di Allegri tenta la fuga. Dopo le gare delle 15 continua il programma valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 un match molto importante tra Juventus e Sampdoria per le zone alte della classifica, la squadra di Allegri dopo l’eliminazione contro il Real Madrid punta lo scudetto, la squadra di Giampaolo crede all’Europa League. Juventus-Sampdoria 0-0 LIVE L'articolo Juventus-Sampdoria ...

Juventus-Sampdoria : Allegri con Buffon e Dybala per la grande fuga : Può diventare il match point per chiudere virtualmente il campionato. La Juve di Allegri ospita la Sampdoria per dimenticare la beffa di Madrid, reagire e ricominciare a fare quello che meglio sa fare:...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

Juventus - ALLEGRI/ “Dimentichiamo il Real Madrid : abbiamo il 7° Scudetto da vincere” : JUVENTUS, conferenza stampa di ALLEGRI: “Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli”. Il tecnico bianconero ha parlato poco fa in vista della gara di Serie A(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Buffon esempio da 20 anni - facile parlare da fuori" : Dalla poltrona senza emozioni il giorno dopo è facile giudicare le sue parole, sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia. E' stata una ...

Juventus-Sampdoria - Allegri : “Buffon? Facile giudicare dall’esterno. Parlerò con Allegri…” : Juventus-Sampdoria, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara di domani contro la Sampdoria. Spazio anche ad alcune parole su Buffon. “Facile giudicare DALL’ESTERNO…” Su Buffon: “giudicare dall’esterno è sempre Facile, bisogna trovarsi nelle situazioni… Gigi per 20 anni fa è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo. Se per […] L'articolo ...

Juventus - Allegri : 'Non condanno Buffon - per vent'anni è stato un esempio' : TORINO - ' Per la gara di Madrid c'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. È stata una partita bellissima, difficile da vedere. Avrebbe meritato di andare avanti per altri trenta minuti per tutti gli ...

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Juventus a testa alta - applausi per la squadra di Allegri : qualificazione compromessa all’andata : Tanta rabbia in casa Juventus per la mancata qualificazione in semifinale, bianconeri a testa alta dopo la grande prestazione sul campo del Real Madrid. Doppietta di Mandzukic e rete di Matuidi per lo 0-3, partita che sembrava indirizzata verso i supplementari, poi il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e qualificazione sfumata sul più bello. Ma la Juventus non ha nulla da recriminare per la partita di oggi, non deve invece più commettere ...