Javier Bardem conquista tutti con il fascino del male

Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival : Cate Blanchett presidente di giuria : Cannes 2018, Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria; gli attori spagnoli protagonisti del film "Everybody Knows".(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:07:00 GMT)

Amazon ordina Cortes - miniserie con Javier Bardem prodotta da Steven Spielberg : La storia dei conquistadores spagnoli, della conquista del Sud America e in particolare di Hernan Cortes saranno al centro di Cortes una miniserie in 4 parti ordinata da Amazon Prime Video con Javier Bardem come protagonista. La Amblin Television di Steven Spielberg produrrà il progetto insieme a Amazon Studios, la sceneggiatura è di Steven Zaillian (The Night Of) sulla base di un vecchio soggetto di Dalton Trumbo.Javier Bardem sarà ...

