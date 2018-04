J Stabia-Monopoli | La Sala stampa | la voce dei protagonisti - Magazine Pragma

Juve Stabia-Monopoli 2-1. Grande vittoria delle vespe che con Simeri e Canotto raggiungono il quarto posto : ... soffrendo soprattutto nel primo tempo ma dimostrando di essere cinica quando basta nella ripresa complice anche un calo fisico degli uomini di mister Scienza. Le vespe agguantano il quarto posto e ...

DIRETTA / Juve Stabia Monopoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gabbiano pericoloso! : DIRETTA Juve Stabia-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:39:00 GMT)

DIRETTA / Juve Stabia Monopoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Juve Stabia-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:07:00 GMT)

Diretta/ Juve Stabia Monopoli streaming video e tv : bomber e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Juve Stabia-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:51:00 GMT)