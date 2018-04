Isola - Francesca Cipriani chiude in bellezza : bagno nuda e "frecciatine" ai naufraghi : Francesca Cipriani saluta Cayos Cochinos denudandosi per poi tuffarsi in acqua. Un bagno davvero bollente prima di ripartire per la finale dell'Isola dei Famosi. L'ex Pupa, protagonista...

“Via anche le mutande”. Francesca Cipriani infiamma l’Isola dei Famosi : la scatenata bionda si toglie tutto per un bagno a luci rosse - spogliando anche altri naufraghi. Mediaset censura ma ecco il video integrale : L’Isola dei Famosi è ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell’edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell’Honduras, divisi tra la voglia di tornare ...

“Lo voglio - mi manca troppo”. Francesca Cipriani crolla all’Isola dei Famosi : proprio sul più bello - l’amaro e accorato sfogo della bombastica bionda che spiazza gli altri naufraghi : Conto alla rovescia quasi scaduto per la fine dell’edizione dell’Isola dei Famosi più travagliata che ci sia, quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi naufraghi fino all’ultimo atto del reality show. Alessia Marcuzzi potrà a breve tirare ...

Francesca Cipriani vuole un figlio : il pianto e poi il bagno senza veli all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani in lacrime: il motivo? Ha paura di non diventare mai mamma Al chiarimento tra Jonathan e Amaurys oggi, come mostrato durante il day time, ha assistito anche Francesca Cipriani. A farla scoppiare in lacrime, però, sarebbero state proprio le parole usate dallo sportivo. Peréz, infatti, ha più volte ribadito che, […] L'articolo Francesca Cipriani vuole un figlio: il pianto e poi il bagno senza veli ...

Isola dei Famosi - scandalo fuori onda. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca : «La odio - la odio - ora si sa tutto» : L' Isola dei Famosi fa ancora parlare di sè in queste battute finali. A finire al centro dell'attenzione questa volta sono Rosa Perrotta e Francesca Cipriani che, in un fuori onda, avrebbero accusato ...