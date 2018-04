Isola dei Famosi | Craig Warwick | la sua verità Scontro con Franco Terlizzi e la

Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 16 aprile - la finale sta arrivando : Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 16 aprile – La finale del reality sta per arrivare! Nella prima serata di lunedì scopriremo chi riuscirà a tagliare il traguardo e ricevere il titolo di campione. Le Honduras stanno per diventare un ricordo per i protagonisti di quest’edizione, che nell’ultima settimana hanno vissuto importanti chiarimenti e rivelazioni. Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2018 si concentrano ...

Vincitore L'Isola dei famosi 2018 : ecco chi è il superfavorito Video : Chi sara' il Vincitore assoluto dell'#Isola dei famosi 2018? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan [Video]spettatori del programma condotto da Alessia Marcuzzi che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione di grande successo che ha registrato degli ottimi risultati d'ascolto sia in prime time che in daytime con una media serale di oltre 4.3 milioni di spettatori e il 23% di share. Grande attesa per la ...

ALESSIA MARCUZZI - CANNAGATE Isola dei FAMOSI 2018/ Coinvolta la figlia : “Ci sono stata male” (Verissimo) : ALESSIA MARCUZZI, CANNAGATE ISOLA Dei FAMOSI 2018: “I miei voti ai cinque finalisti” (Verissimo). La conduttrice del reality show, ospite ieri pomeriggio presso gli studi di Verissimo(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:17:00 GMT)

'Isola dei famosi'. A 'Verissimo' - Elena Morali ha attaccato Bianca Atzei : 'È una persona falsa' - : Sono sempre stati competitivi, volevano farmi fare tutti gli sport, e mi sentivo in difetto perché, a differenza di mia sorella laureata, avevo scelto una carriera nello spettacolo. So però che mi ...

Isola dei Famosi 2018 / Ancora critiche per Alessia Marcuzzi e la produzione : "Troppi buchi neri e non solo..." : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. I naufraghi sono ormai tornati in Italia, intanto per Alessia Marcuzzi arrivano nuove critiche e non solo dal web...(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:02:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - CANNAGATE Isola dei FAMOSI 2018/ "La prossima edizione? Ci sarò!" (Verissimo) : ALESSIA MARCUZZI, a un passo dall'ultima puntata de L'ISOLA dei FAMOSI, racconta il suo percorso ad ostacoli tra polemiche e canna-gate nel nuovo appuntamento di Verissimo. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:55:00 GMT)

Isola dei Famosi - Elena Morali aveva un cellulare? Alessia Marcuzzi svela la verità : Elena Morali aveva un cellulare all’Isola dei Famosi? Alessia Marcuzzi risponde alle insinuazioni di Striscia la notizia Un video mostrato da Striscia la notizia qualche settimana fa ha insinuato il dubbio nei telespettatori dell’Isola dei Famosi. Nel filmato si vede Elena Morali con qualcosa nei pantaloni, una sorta di cellulare, durante la sua permanenza in Honduras. Ma la […] L'articolo Isola dei Famosi, Elena Morali aveva ...

Isola dei Famosi - Elena Morali in lacrime a Verissimo : Quello di Elena Morali a Verissimo è uno sfogo in piena regola. L'ex naufraga ha scelto il salotto tv di Silvia Toffanin per mandare un messaggio chiaro ai suoi compagni di avventura e al pubblico a ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Alessia Marcuzzi - cannagate Isola dei Famosi 2018/ Alberto Dandolo difende la conduttrice (Verissimo) : Alessia Marcuzzi, a un passo dall'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, racconta il suo percorso ad ostacoli tra polemiche e canna-gate nel nuovo appuntamento di Verissimo. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Canna gate - parla un’ex naufraga : all’Isola dei Famosi nessun veto sull’argomento : Canna gate: ai naufraghi dell’Isola dei Famosi è stato imposto il veto sull’argomento? La risposta di un’ex naufraga Il Canna gate è stato forse uno degli episodi più travagliati e discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sull’argomento tanto si è detto e scritto e tutti, non solo i diretti interessati, hanno avuto modo e […] L'articolo Canna gate, parla un’ex naufraga: all’Isola dei ...

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi : Perché Elena Morali ha pianto a Verissimo? Per la nonna morta poco prima dell’Isola dei Famosi Per la prima volta ospite di Verissimo, Elena Morali non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è […] L'articolo Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi proviene da Gossip ...