Io e Al Bano ci siamo lasciati | tutta la verità di Loredana Lecciso per la

«Ci siamo lasciati per colpa di Romina». Loredana Lecciso racconta la fine della storia con Al Bano. : ROMA - «Avevo accettato il tuo invito in tempi non sospetti per parlare di altro, dovevo esibirmi in uno stralcio dello spettacolo che avete tanto seguito?». Loredana...

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Telefonata in diretta tv : "Ormai ci siamo lasciati. Romina? Non è colpevole" : Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane e l'argomento è ancora la fuga da Cellino della donna e l'intromissione di Romina Power(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Al Bano si sfoga a Storie Italiane : “Io e Loredana ci siamo lasciati” : Storie Italiane, Al Bano chiarisce sulla Lecciso: “Non se n’è andata per Romina” Il vero romanzo italiano ha come protagonisti Al Bano e Romina Power. I due sono la coppia più bella dell’immaginario collettivo e il pubblico non ha mai accettato la fine della loro storia d’amore. Da qualche anno a questa parte i Al Bano e Romina sono tornati a essere una coppia fissa al meno nella loro vita artistica. Concerti in ...

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Storie Italiane : duro confronto in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Romina Power e AlBano : 'Siamo alla fine' - ecco cosa hanno dichiarato Video : La storica coppia composta da Al Bano e Romina [Video] continua a regalare emozioni non solo ai fans italiani ma anche a quelli tedeschi. Infatti, dopo la loro esibizione nella sera di San Silvestro a Maratea, il Carrisi e la Power si sono esibiti anche all'interno di una famosissima trasmissione televisiva della Germania. In quell'occasione hanno interpretato i loro brani più celebri e non sono mancati i divertenti siparietti e abbracci, che ...