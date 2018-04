Internet | non solo fake news | nasce l’Osservatorio su botnet

Mulgan al convegno del Messaggero : «Internet - il modello di business non reggerà» : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts (Nesta), la Fondazione senza scopo...

Mulgan al convegno del Messaggero : 'Internet - il modello di business non reggerà' : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts , Nesta, , la Fondazione senza scopo ...

In Danimarca non si potrà più divorziare in pochi giorni su Internet : Una nuova legge obbligherà le coppie con figli a prendersi un "periodo di riflessione" di tre mesi The post In Danimarca non si potrà più divorziare in pochi giorni su Internet appeared first on Il Post.

Reggio : "Nonni su Internet" giunto alla 16ª edizione : " Nonni su Internet " è un piano di alfabetizzazione digitale per gli over 60, su base volontaria, ideato dalla Fondazione "Mondo Digitale" nel 2002, per avvicinare gli anziani all'utilizzo del ...

Non solo Fake News : negli ultimi 3 anni cresciuti del 23% coloro che si rivolgono ad Internet per “imparare” : Spesso di parla del web più per denunciarne i pericoli che per ricordarne gli enormi pregi. Ed ecco quindi numerosi gli spazi dedicati alle “Fake News” o agli usi poco corretti dei social. Ma poco si nota la crescita costante di un uso consapevole di internet anche per migliorare se stessi, per imparare, per formarsi. Da una analisi dei flussi svolto da “SEMrush” (il più noto ed importante tool di analisi web), negli ultimi 3 anni ...

Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.2 portando qualche novità riguardante Chromium, una funzione dedicata alla navigazione protetta, il blocco dei contenuti e altri piccoli cambiamenti nell'interfaccia. Ecco come installare l'ultima versione. L'articolo Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non serve il lettino ora con lo psicologo si chatta su Internet : Non più sul lettino. O non solo. Oggi dallo psicologo non si deve più necessariamente andare, ma stare connessi. Un concetto nuovo in Italia ma il modello è già consolidato negli Stati Uniti e in altri paese europei. Un nome su tutti: «Better help» servizio di psicologia ad abbonamento che registra milioni di utenti. Si accende il computer e si chatta con lui. «Psicologia libera» dicono da Ottieniaiuto.it ...

Inonvazione : AI - data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017 : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – Sono AI, intelligenza artificiale, data science e Internet delle Cose i tre temi più caldi e dibattuti, nel 2017, sul fronte dell’innovazione. E’ una ricerca di Talent Garden a svelarli, dopo l’analisi di circa un milione e mezzo di tweet condivisi da oltre 300mila utenti unici sugli e-magazine di riferimento per la comunità tech in Italia. Il report, ‘L’Italia ...

Inonvazione : AI - data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017 (2) : (AdnKronos) – L’intelligenza artificiale, stando alle discussioni degli utenti, sta diventando “determinante per la competitività”, mentre il data scientist non viene più percepito come un tecnico ma come uno “stratega”, capace di “risolvere problemi complessi e identificare nuove opportunità di business”. L’Internet of Things “viene discusso con forti correlazioni al tema del lavoro, ...

Vodafone : problemi tecnici in tutta Italia - non funziona Internet : Un vastissimo numero di utenti abbonati ai servizi Vodafone, sparsi un po' in tutta la penisola Italiana, stanno segnalando gravi disservizi. I problemi sembrano essere suddivisi in maniera quasi equa tra nord e sud Italia e sembra che gli utenti non possano effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e nemmeno accedere ad internet alla velocità 4G. Vodafone è una delle compagnie telefoniche più utilizzate dagli utenti ed è anche una delle più ...

Non è ancora venerdì - ma è già ora del Vodafone Happy Friday con tanto Internet : Non è ancora venerdì ma Vodafone ha già annunciato quale sarà il nuovo regalo del programma Happy Friday, riservato agli utenti che si sono iscritti al programma a premi Happy, che ogni settimana regala sconti e altri vantaggi. L'articolo Non è ancora venerdì, ma è già ora del Vodafone Happy Friday con tanto Internet è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wind Infostrada e down a Milano : cosa fare quando Internet non funziona : Nella notte del 6 febbraio si sono registrati diversi problemi per la rete Internet di Wind Infostrada con molti utenti …