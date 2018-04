Inter | secondo bonus fallito | questa volta con l' aggravante

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’Intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...

40 anni di procreazione assistita : a Lugano il secondo convegno Internazionale di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica : La Medicina della riproduzione fa il punto di 40 anni di procreazione assistita. È in programma il 12 e 13 aprile al centro culturale LAC di Lugano il secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la fertilità, una gestione coordinata dei pazienti nell’era della genetica”. Appuntamento biennale promosso dal centro per la fertilità ProCrea e dai laboratori Dr Risch, il ...

San Secondo - allarme Rocca : "Necessari Interventi - fondi statali e mecenati nel mondo privato" : L'articolo San Secondo, allarme Rocca: "Necessari interventi, fondi statali e mecenati nel mondo privato" sembra essere il primo su ilParmense.net....

Mediaset - secondo Reuters Premium non più Interessata ad acquisto diritti tv Serie A : Premium, la pay-tv di Mediaset, non parteciperà all’acquito dei diritti Tv per la Serie A di calcio dopo l’accordo di partnership con Sky annunciato venerdì sera. Lo dice a Reuters una fonte vicina alla situazione spiegando che Premium non è interessata a rilevare i diritti per il calcio.La vendita dei diritti per le tre stagioni dal 2018 al 2021 è in capo all’intermediario spagnolo Mediapro, che in ...

Al via i lavori del secondo lotto di Intervento alla ex Cavallerizza di Lucca : Sarà inoltre predisposto il passaggio dei sottoservizi per un'eventuale istallazione di un'area per gli spettacoli all'aperto. Nella seconda fase , dopo la metà del mese di maggio, il cantiere si ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Voglio diventare il secondo campione del mondo della storia della Ducati - il resto non mi Interessa” : “Se otterrò dei risultati, il mio valore sarà più alto, in caso contrario potrebbe ridursi un po’. La mia fortuna è che il mio curriculum è molto buono e questo aiuta sempre. L’unica cosa che mi preoccupa ora è essere veloce ed ottenere la mia prima vittoria nel più breve tempo possibile. Il resto sono cose di cui si occuperà il mio manager. Io non perdo nemmeno un minuto a pensarci“. Con queste parole Jorge Lorenzo ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno Interlocutorio - tutto secondo pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Diretta / Inter Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : il secondo tempo! (Viareggio cup) : Diretta Inter Genoa: info streaming video e tv. Si accende oggi il primo quarto di finale della Viareggio cup 2018: nerazzurri favoriti, ma lo storico sorride ai grifoni. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:51:00 GMT)

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per Interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

Firenze - carabiniere affisse bandiera del Secondo Reich in caserma : tre giorni di consegna dopo l’inchiesta Interna : Tre giorni di consegna semplice: è il provvedimento disciplinare stabilito per il carabiniere che aveva affisso una bandiera neonazista nella propria camera della caserma Baldissera a Firenze. La misura arriva al termine dell’indagine interna avviata dai superiori dopo che alcuni cronisti avevano pubblicato le immagini del vessillo del Secondo Reich che si intravedeva appeso in una stanza della sede del sesto Battaglione Toscana. I legali ...

Forte crescita del turismo Internazionale nel 2017 : Italia secondo Paese in Europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...

Per Google Drive è in arrivo una nuova Interfaccia organizzata secondo l’intelligenza artificiale : È in dirittura d'arrivo un nuovo aggiornamento per Google Drive. Il noto servizio di archiviazione e di condivisione godrà a breve di una nuova interfaccia basata sull'intelligenza artificiale. Ne gioveranno soprattutto coloro i quali utilizzano il cloud per lavoro e necessitano di più ordine nella categoria "Condivisi con me", sezione oggetto dell'aggiornamento. L'articolo Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo ...

Riforma pensioni/ Gli Interventi necessari secondo Berlusconi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 13 febbraio. Gli interventi necessari secondo Berlusconi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:51:00 GMT)

Safe Internet Day secondo TIM Protect : figli lontani dai pericoli degli smartphone in questo modo : Oggi 6 febbraio ricorre il Safe Internet Day 2018. La parola chiave è sicurezza nell'utilizzo della rete, soprattutto per i nostri figli, da minacce di svariato tipo che virtualmente e non solo mettono in pericolo la loro incolumità. Per l'occasione, TIM ha promosso il suo servizio TIM Protect con un occhio di riguardo proprio alle fasce d'età dei piccoli internauti. TIM Protect in effetti è il servizio che pure consente di controllare ...