Inter | Icardi non si sblocca | il dato che preoccupa di più

Inter - Spalletti : 'Icardi non fa gol? E' un problema vostro' : 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove i ragazzi sono stati notevoli. Abbiamo pressato e creato, poi è chiaro che l'Inter è una squadra pericolosa negli spazi. Nella ripresa ci siamo più protetti, ...

Inter - quando Icardi e Perisic non segnano - la squadra si inceppa : L'Interruttore di Icardi e Perisic è su "off" e l'Inter è tornata ad arrancare. Dopo la scorpacciata di gol contro Sampdoria e Verona, i due attaccanti nerazzurri si sono inceppati e la formazione di ...

Inter - Spalletti : "Meglio la ripresa. Icardi non segna? A volte deve anche aiutare..." : "Secondo me non c'è un problema in attacco - spiega Spalletti a Premium Sport -, per quello che si è visto stasera non direi. Queste sono gare in cui devi palleggiare, in cui devi giocare con la ...

Atalanta-Inter 0-0 : pareggio senza reti a Bergamo - Icardi non pervenuto : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images © scelta da SuperNews, Termina senza reti, a Bergamo , il quarto anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter . Gli uomini di Gasperini ...

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

LIVE Atalanta-Inter - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Icardi e compagni non la sbloccano! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si gioca una partita importante per le sorti del campionato: i meneghini, infatti, vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica Champions League mentre i padroni di casa cercano la vittoria di lusso che sarebbe utile per la lotta per l’Europa League. L’Inter deve anche ...

DIRETTA/ Atalanta-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Hateboer chiude Icardi in corner : DIRETTA Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A.

Atalanta-Inter alle 20.45 : sfida per l'Europa - Spalletti vuole i gol di Icardi : L'Inter per la Champions, l'Atalanta per l'Europa League: guai a perdere punti per strada, perché, a sette giornate dalla fine, ogni errore può contare tantissimo. Questa sera, alle 20.45, la sfida ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli esclude Icardi : doppia incredibile beffa per l’attaccante dell’Inter : Mondiali Russia 2018, si avvicina l’inizio della competizione e non mancano le sorprese. Stando a quanto fatto trapelare da TyC Sports, il ct dell’Argentina Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale. Fra i tanti nomi presenti nella lista figurano quello di Dybala, recentemente criticato dall’allenatore, insieme a quello degli ‘italiani’ Higuain Perotti, Biglia e Fazio. Pesante invece l’assenza di Mauro Icardi che ...

Inter - in A nessuno è decisivo quanto Icardi : Icardi è l'attaccante più decisivo della Serie A. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che analizza i dati dei bomber del campionato. 'Mauro Icardi vuole confermarsi l'attaccante della Serie A più decisivo per la propria squadra. Dopo due partite nelle quali lui e l'Inter sono ...

Altobelli : 'Icardi nella top 5 del mondo - ma all'Inter serve un piano B' : L ui è tra i top 5 al mondo. Cosa serve per sopperire ai passaggi a vuoto di Icardi e Perisic? Bisognerebbe avere un piano B che consisterebbe nell'avere centrocampisti in grado di inserirsi e ...

L'Inter soffre di dipendenza : Icardi e Perisic insostituibili : Inter, Spalletti: "Dovevamo essere più bravi" Il servizio completo in edicola con La Gazzetta dello Sport Gasport

Inter dipendente da Icardi-Perisic : il gol è un problema : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...