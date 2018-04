Inter | continua il mal da trasferta | i dati preoccupanti

Vendite : Confesercenti - continua crollo delle piccole imprese - servono Interventi : I consumi interni, va sottolineato, sono decisamente depressi e questo è un pessimo segnale per la ripresa economica del Paese, anche considerato lo scenario di incertezza politica in cui l'Italia si ...

Israele continua ad uccidere i palestinesi a Gaza nel più totale disInteresse della comunità Internazionale : L'Onu, sul proprio sito, ha ricordato al mondo che ventiquattro anni fa, il 7 aprile, in Ruanda gli Hutu iniziarono il massacro dei Tutsi e degli Hutu moderati, chiedendosi se sia possibile oggi prevenire il ripetersi di simili atrocità. La ...

Inter - Brozovic continua a stupire : ecco il gesto che ha sorpreso tutti Video : L'#Inter ha ripreso ieri gli allenamenti per preparare la sfida contro il Verona, che si giochera' sabato prossimo, alle ore 15 allo stadio Meazza. I nerazzurri sembrano usciti definitivamente dalla crisi dopo il buon pareggio contro il Napoli per 0-0 e la vittoria schiacciante contro la Sampdoria per 5-0 allo stadio Ferraris di Genova, che ha visto il ritorno al gol di Ivan Perisic dopo più di tre mesi e il poker di Mauro Icardi, arrivato a ...

Tronchetti Provera : “Il rapporto tra Pirelli e Inter continua. Suning non tradisca i tifosi” : "Uno stadio pieno non va tradito, bisogna tenerne conto. Mi auguro che si vada nella direzione giusta", ha spiegato l'ad di Pirelli L'articolo Tronchetti Provera: “Il rapporto tra Pirelli e Inter continua. Suning non tradisca i tifosi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

110 anni Inter - Spalletti : 'Dobbiamo vincere per continuare la gloriosa storia del club' : Le celebrazioni per una serata speciale: l'Inter compie 110 anni e a Milano il mondo nerazzurro " con campioni del presente, dirigenti e tanti dei giocatori che in passato hanno scritto la storia di questa società " si ritrova per festeggiare al meglio il compleanno del club. ...

Serie C : scivoloni Interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Inter - Raul : 'Icardi al Real? È in una big - ma se continua così...' : Intervistato da RMC Sport , l'ex attaccante del Real Madrid, Raul Gonzalez Blanco, ha parlato di Mauro Icardi e della possibilità che l'anno prossimo l'attaccante argentino possa vestire la maglia del Real Madrid: 'E' un ...

Gabigol continua a segnare con il Santos e annuncia : “ritorno all’Inter? Ecco cosa dico” : Gabigol a gennaio è tornato al Santos, dopo la deludente esperienza al Benfica. L’attaccante brasiliano, in prestito dall’Inter, è letteralmente rinato in patria: già tre i goal messi a segno in tre partite. Intervenuto ai microfoni di ‘Selecao Sport tv’, Gabigol ha commentato così il momento mandando un messaggio ai nerazzurri: “Sono tornato con la giusta fame per aiutare i miei compagni: Ho voglia di giocare, ...

Labbò - l'Internazionale Situazionista continua a San Maurizio Canavese : Il Situazionismo di Piero Simondo continua con l’opera di Franco Brunetta (1952) a San Maurizio Canavese. L’avanguardia che il maestro ligure ha fondato nell’estate del 1957 con Guy Debord, Asger Jorn, Pinot Gallizio e altri sperimentatori si rinnova in Italia nel 2018 con la nascita della galleria Labbò. A fondarla, uno degli allievi più attivi di Simondo, Franco Brunetta, che ha scelto come sede espositiva una ex casa littoria ...

Inter-Crotone 1-1 i neroazzurri continuano ad impattare. : Delude Perisic Inter-Crotone diretta tv e live streaming oggi, dove vedere il match di San Siro Inter-Crotone probabili formazioni: Eder al posto di Icardi, Zenga di nuovo con il 4-3-3 Inter-Crotone, ...