Inter Cagliari | tra le mura di casa è un' altra squadra | ma non ditelo a Spalletti

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

DIRETTA/ Cagliari-Udinese (risultato live 1-1) streaming video e tv : Intervallo (Serie A 32^ giornata) : DIRETTA Cagliari Udinese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo anticipo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)

Pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : tris Inter - "set" Lazio - crollo Cagliari! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score della 30^ giornata. In attesa di Juventus Milan, Inter e Lazio si rispondono vincendo, ok anche 'Atalanta sull'Udinese

Cagliari : grande Interesse per un trequartista Video : Non basta giocare e cercare di salvarsi, per essere una societa' competitiva è necessario aprire i propri orizzonti, stando sempre attenti ad altre peculiarita' come il marketing ed il mercato. Da questi punti di vista il #Cagliari sta cercando di impostare il mercato in maniera intelligente, provando ove possibile ad anticipare i tempi e stringere accordi preliminari con alcuni calciatori. In questo momento la societa' di Giulini sta trattando ...

Il Milan risponde all’Inter - Cagliari vincente in rimonta : Vittoria importante per la Roma a Crotone. Grazie a questo successo i giallorossi consolidano il terzo posto a +4 sull’Inter.

Cagliari scelta per forum Internazionale Connect 2019 su turismo e trasporti : Teleborsa, - È ufficiale: dal 5 al 7 giugno 2019 Cagliari sarà al centro dell'attenzione dell'industria aeronautica grazie a l forum Connect 2019 . Circa 600 professionisti del settore del trasporto ...

Cagliari Napoli 0-5 : cronaca - tabellino e Interviste : Motivo? La mancanza di agenti Cose che accadono solo in Italia LA cronaca DEL MATCH: I TEMPO Bell'avvio di partita tra Napoli e Cagliari, con gli azzurri subito pericolosi prima con Callejon, poi ...

Diretta/ Cagliari-Napoli (risultato live 0-2) streaming video e tv : Mertens raddoppia prima dell'Intervallo : Diretta Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A

Inter e Bologna - squilli di rinascita : Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli : Inter e Bologna, squilli di rinascita: Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter E Bologna- Il Bologna batte il Genoa e mette praticamente al sicuro il discorso salvezza. Gli uomini di Donadoni conquistano tre punti fondamentali ai danni di un Genoa poco lucido e poco attento in fase difensiva. Ritorno al ...