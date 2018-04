Inps | Boeri | “Vitalizi? C' è un altro privilegio” “Ho scritto a Fico | ma non ho ricevuto

Inps - Boeri : 'Forti risparmi dal ricalcolo dei vitalizi - la Camera ci fornisca i dati' : Con un ricalcolo contributivo dei vitalizi che i parlamentari italiani si sono dati "si sarebbero avuti risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni di euro l'anno " e "trovo ...

Il presidente Inps Boeri : “Il reddito di cittadinanza costerebbe 35 miliardi all’anno - troppo” : Secondo il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sarà impossibile introdurre il reddito di cittadinanza in Italia perché la misura proposta dai penstastellati costerebbe tra i 35 e i 38 miliardi di euro, molto più dei 29 miliardi preventivati qualche anno fa.Continua a leggere

Boeri (Pres. Inps) : Povertà - in Italia reddito minimo c’è : Boeri: Basta mette bandierine, serve impegno per maggiori risorse – Roma – Tito Boeri, Presidente dell’Inps, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E’ infatti intervenuto nel dibattito attorno... L'articolo Boeri (Pres. Inps): Povertà, in Italia reddito minimo c’è proviene da Roma Daily News.

Inps - al via l'Ape volontaria. Boeri : 300mila potenziali beneficiari nel 2018 : Secondo il presidente dell'istituto di previdenza tornare alle condizioni pre-Fornero costerebbe 85 miliardi di euro - Da oggi è possibile presentare la domanda di certificazione che apre il percorso ...

