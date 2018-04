Ingegneri per l’auto del futuro | nasce a Napoli la Kineton Academy

Ricerca : Ingegneri biomolecolari sviluppano anticorpi versatili per “spegnere” patologie infiammatorie : Scienziati del Massachusetts Institute of Technology, della Harvard Medical School e dell’Università Ca’ Foscari Venezia hanno sviluppato in laboratorio una nuova generazione di anticorpi che, secondo i primi test, sono in grado di contrastare patologie infiammatorie croniche con maggiore efficacia rispetto alle terapie tradizionali. Il risultato è stato pubblicato oggi sulla rivista scientifica Nature Communications. Il problema da affrontare ...

Microsoft : più Ingegneri per Edge a scapito delle UWP di sistema : Stando a quanto riportato da Thurrot.com, Microsoft non ha soltanto rinnovato la sua classe dirigente ma sta attuando delle modifiche anche nei piccoli team di sviluppo. Microsoft starebbe nello specifico riducendo non di poco i dipendenti e gli ingegneri software che si occupano dello sviluppo di tutte quelle UWP che vengono preinstallate di defulat in Windows 10 come ad esempio l’app Calcolatrice, Posta e Calendario, notizie, meteo, ...

Modulblok : “Per noi gli Ingegneri sono donne e fanno la differenza” : E chi lo dice che le donne non posso fare gli ingegneri ed anzi dirigere un team di colleghi maschi? La prova la offre Modulblok di Amaro (UD) che, nel nutrito team ad alta specializzazione del suo ufficio tecnico, di donne ingegnere ne ha addirittura tre di cui una è una figura di vertice della struttura. «I nostri modelli di approccio esigono menti giovani e preparate – dichiara Mauro Savio amministratore unico dell’azienda friulana ...

Premio Avus - oggi cerimonia di consegna per migliore tesi Ingegneristica : L'Aquila - Con il lavoro su "Risposta sismica di strutture snelle in muratura" Ilaria Capanna, laureatasi in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile-architettura e ambientale dell'Università degli Studi dell'Aquila, è la vincitrice della 5/a edizione del Premio Avus 2009, promosso dall''Associazione Vittime Universitarie Sisma (Avus) 6 aprile 2009' per la migliore ...

Certificazione europea per quattro laureati in Ingegneria nucleare dell’Università di Pisa : 1/5 Mohita Gupta ...

Servono nuovi Ingegneri e tecnici un po’ filosofi per un "Rinascimento meccatronico" : "Rinascimento meccatronico", scrive Franco Mosconi, professore di Economia e Politica Industriale all'Università di Parma, commentando la classifica delle piccole e medie imprese "Top Performing 2018". E in due parole coglie uno dei nodi che determinano il lento sviluppo italiano: la relazione ancora incompiuta tra cultura e crescita economica, tra formazione e produttività.Rinascimento, dunque. Il richiamo è alla stagione ...

ESRIN Open Days 2018 : gettate le basi per i futuri scienziati ed Ingegneri : I giovani scienziati in erba, provenienti da diverse regioni italiane, hanno avuto il privilegio di visitare il centro ESA per l’Osservazione della Terra, l’ESRIN di Frascati (Roma). Oltre 1.500 studenti delle scuole elementari e medie hanno partecipato alle giornate ESRIN Open Days che hanno avuto luogo dal 12 al 16 marzo. Un annuale appuntamento, questa attività di comunicazione rivolta alle scuole ha due obiettivi principali: ...

Ingegneria quantistica - computer futuri progettati atomo per atomo : Roma, 23 mar. , askanews, Fabbricare dispositivi elettronici sempre più piccoli, come i transistor, definendo materiali e strutture atomo per atomo, è possibile grazie a metodi di Ingegneria ...

Quattro concorsi pubblici per Ingegneri : ecco i bandi e i requisiti Video : In questo articolo, andremo ad occuparci delle offerte lavorative attualmente disponibili per la figura professionale degli #Ingegneri. Tra requisiti richiesti all'interno dei bandi e scadenze per inviare le proprie candidature [Video], vi illustreremo tutti i dettagli dei Quattro #concorsi pubblici. Pubblicati Quattro bandi per Ingegneri: ecco i requisiti per i concorsi pubblici La prima opportunita' lavorativa riguarda l'agenzia di tutela ...

Donne e lavoro - perché le ragazze non studiano Ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

Incarico a una società della Daimler - Per il remake della Defender - 200 Ingegneri tedeschi : Va avanti il progetto del milionario inglese Jim Ratcliffe, a capo dellazienda petrolchimica Ineos, per riportare in vita la mitica Defender, uscita di produzione nel 2016. Secondo quanto riporta Automotive News, avrebbe assegnato lIncarico di ingegnerizzazione della fuoristrada, ispirata alliconico modello della Land Rover, ma non approvata dalla Casa inglese, a una società tedesca, nellorbita Daimler Mercedes-Benz. Secondo un comunicato della ...

Ponte Messina : Ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Da solo il Ponte sullo Stretto sarebbe come la cattedrale nel deserto”. Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, amplia i termini del ragionamento. E nei giorni in cui il Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d’Italia è tornato d’attualità rilanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e, prima di lui, dal ...