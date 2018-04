INDUSTRIA E POLITICA I tre ingredienti per aumentare il benessere

ConfINDUSTRIA assicura : «Cresce la produzione. Attenti a politica e dazi» : Segno più per domanda, attività produttiva e fatturato. Ma preoccupano il rischio di instabilità politica in Italia e il protezionismo statunitense. Secondo Confindustria anche a febbraio c'è stato un ...

ConfINDUSTRIA - Boccia 'Il lavoro torni al centro della politica economica' : E poi si può pensare a un reddito di inclusione per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro'. Poi la Lega. 'Attuare subito la flat tax è impensabile. Pensiamo invece a un cuneo fiscale e a ...

SINDACATI E POLITICA/ Le novità nell'accordo raggiunto tra ConfINDUSTRIA - Cgil - Cisl e Uil : La trattativa tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil in merito all'accordo generale è volta al termine. Il 9 marzo potrebbe essere siglata l'intesa. Il commento di GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:07:00 GMT)GARANZIA GIOVANI/ I dati da non dimenticare nella nuova legislatura, di G. CazzolaIL CASO/ Le tutele "esagerate" contro il licenziamento in prossimità delle nozze, di C. Pozzoli

Cida : 'Accordo ConfINDUSTRIA-sindacati è messaggio a politica' : Roma, 28 feb. , Adnkronos/Labitalia, 'Un segnale positivo per le aziende, per il futuro delle relazioni industriali e per la competitività della nostra economia; ma anche un messaggio alla politica per dimostrare che solo la via del dialogo e del confronto porta a risultati concreti e condivisi'. Così Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida, la ...

Aferpi : Donzelli - Fdi - - Piombino e Italia umiliate da assenza politica INDUSTRIAle : ... ma è evidente che i governi del Partito democratico e la completa assenza di politica industriale hanno umiliato e messo l'Italia in posizione di totale subordinazione rispetto agli stranieri'. Ad ...

Aferpi : Donzelli (Fdi) - Piombino e Italia umiliate da assenza politica INDUSTRIAle : Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Siamo ridotti a tal punto da essere costretti a sperare che la firma con gli indiani di Jindal arrivi al più presto per la salvaguardia del lavoro a Piombino, ma è evidente che i governi del Partito democratico e la completa assenza di politica industriale hanno umiliato

Caso Embraco - il problema vero è la politica INDUSTRIAle : Il lavoro del ministro Calenda per l'azienda gestita da Whirlpool è ineccepibile ma apre un grande tema: dove vanno gli investimenti nel nostro Paese

Energia : la politica tace - ConfINDUSTRIA si fa avanti : In altre parole, a quell' economia circolare diffusa, di cui c'è necessità per raggiungere gli obiettivi sul clima dell'Agenda Onu. l'Italia non potrà ambire a quei traguardi del 2030 fino a quando ...

Elezioni - Berlusconi agli INDUSTRIAli : “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” : “Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono”. Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. “Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di più lontano dal meglio dell’attività umana”, dice. L'articolo Elezioni, Berlusconi agli industriali: “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” proviene da Il ...

Lo snodo fra politica incerta e INDUSTRIA vitale : Nei passaggi storici importanti della storia d’Italia si ripresenta, puntuale, il nodo del rapporto fra le rappresentanze degli interessi, la rappresentanza politica e lo sviluppo...

Quando è vera politica INDUSTRIAle : Questa volta non è una narrazione: possiamo finalmente apprezzare Quando la politica industriale volta pagina, lasciandosi alle spalle inutili e controproducenti logiche programmatorie settoriali, ...