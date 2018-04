: India, ennesima bambina stuprata, torturata e uccisa #india - MediasetTgcom24 : India, ennesima bambina stuprata, torturata e uccisa #india - lanuovasardegna : India: ennesima bambina stuprata e uccisa - Pagina Nazionale - NotizieIN : India, ennesima bimba stuprata e uccisa -

Ancora unasequestrata,torturata,nel Gujarat,. Aveva 11 anni. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Questo nuovo atto di violenza su unaè emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa, 8 anni, in Kashmir, e quello di un altra minore, per fortuna sopravissuta, da parte di un deputato nell'Uttar Pradesh.(Di domenica 15 aprile 2018)