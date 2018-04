India | bambina di 11 anni stuprata e uccisa Ritrovata con 86 ferite in tutto il corpo

Bambina violentata ed uccisa da un gruppo di poliziotti : è orrore in India Video : Ci troviamo a Nuova Delhi, dove una Bambina di appena otto anni è stata violentata ripetutamente [ Video ] da un gruppo di # poliziotti locali e successivamente uccisa brutalmente. Un avvenimento terribile e macabro che ha portato un'ondata di orrore e discusso in tutta l'# India , dividendo ancor più la popolazione composta principalmente da indù e mussulmani e riportando alla luce vecchi rancori, ma non solo. Quanto accaduto negli ultimi giorni ...

Lo stupro e l'assassinio di una bambina hanno creato nuove forti tensioni nel Kashmir Indiano : Ci sono otto uomini indù arrestati per un crimine orrendo e manifestazioni di piazza e politici che li difendono