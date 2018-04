India | ancora una bambina seviziata Proteste contro polizia e magistrati

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Non bastano le poliziotte in strada né le app per lanciare allarmi. Non bastano gli appelli né il richiamo al rispetto.una volta,dall’arriva l’ennesima notizia di uno stupro ai danni di una. E il paese asiatico è sconvolto anche da un altro aspetto: il fatto chee magistratura non sembrano in grado di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini che si fanno spesso scudo di protezioni religiose o politiche. L’ultimo episodio è quello di piccola, di identitàsconosciuta e di età fra i nove e gli 11 anni, che è stata sequestrata, torturata, violentata e strangolata dieci giorni fa nello Stato di Gujarat. Il suo cadavere, ritrovato da un passante vicino ad un campo di cricket di Surat, era seminudo ed in uno stato pietoso, con almeno 86 ferite, alcune delle quali nelle parti intime. Questo nuovo orrore è emerso quando ...