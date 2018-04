: News Ultras relative al derby di Belgrado Stella Rossa vs Partizan. A causa di forti dissidi interni, gli Ultras de… - IlBacchettone : News Ultras relative al derby di Belgrado Stella Rossa vs Partizan. A causa di forti dissidi interni, gli Ultras de… - mariosordillo : RT @LuceverdeRadio: #SS148Pontina #code per tre #incidenti nel tratto compreso tra Incrocio Ardeatina (Km. 39) e Uscita Pomezia Centro/Cast… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: #SS148Pontina #code per tre #incidenti nel tratto compreso tra Incrocio Ardeatina (Km. 39) e Uscita Pomezia Centro/Cast… -

Una bambina di tree mezzo è morta dopo essere stataieri sera, poco dopo le 20.30, da un'auto a Uzzano (Pistoia). Ferita in modo grave la madre, ricoverata in codice rosso. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti con il 118, la piccola stava attraversando la strada con i genitori in un tratto privo di strisce pedonali. Il conducente di una Panda si è fermato per fare attraversare la famiglia, ma è stato tamponato da un'auto e ha così investito mamma e figlia.(Di domenica 15 aprile 2018)