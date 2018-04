Incidente Verstappen Vettel Video | Ferrari speronata tentando il sorpasso | penalità per

F1 - GP Bahrein 2018 : Max Verstappen aveva l’acceleratore bloccato durante le qualifiche. Questo il motivo del suo Incidente : “Quando sono andato sull’acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta inattesa di 150 cavalli“. Così Max Verstappen aveva commentato a caldo il suo incidente nel corso del Q1 delle qualifiche del GP del Bahrein . Sembrava una giustificazione per mascherare un suo errore, ma in realtà l’olandese aveva ragione. È quanto si apprende sul sito Motorsport, che rivela ...

