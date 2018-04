Incidente spaventoso | due morti e quattro feriti gravi

Il camion è bloccato sui binari - ma il treno non riesce a fermarsi in tempo. L’ Incidente è spaventoso : Le immagini arrivano dalla Georgia, negli Stati Uniti, e sono impressionanti. Domenica 1 aprile, un grosso tir è rimasto bloccato sui binari del treno , sotto le sbarre di un passaggio a livello. Nelle immagini si vede il conducente del tir che riesce a uscire pochi secondi prima dell’impatto con il treno . La scena è stata filmata da un residente della zona e poi postata su Facebook L'articolo Il camion è bloccato sui binari , ma il treno ...

Scontro tra giganti del mare - l’Incidente in porto è spaventoso : decine di container finiscono in acqua : Nel porto di Karachi, in Pakistan, due enormi navi mercantili si sono scontrate. La collisione ha provocato la perdita di parte del carico. 21 container sono finiti in mare e il carico (auto di lusso e merci di valore) è affondato. La manovra è stata ripresa da un operatore portuale che ha diffuso le immagini sui social network. Nessuno è rimasto ferito e le autorità portuali hanno assicurato che le acque del porto sono state liberate dal carico ...