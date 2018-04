In Piazza con Noi tra le bellezze di Montisola

Ungheria : migliaia in Piazza contro Orban : ANSA, - BUDAPEST, 14 APR - migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al populista nazionalista Viktor ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta e ospiti : Milly Carlucci pronta a "sPiazzare" la De Filippi (14 Aprile) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 14 aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:32:00 GMT)

Autismo - flash-mob in Piazza. La star? Edo con il suo tandem / VIDEO : ...- proprio in occasione della giornata mondiale dell'Autismo - era stato rubato il particolare di tandem chiamato "HugBike" con il quale il padre Umberto era in grado di fargli assaporare il mondo da ...

Torino - Piazza San Carlo : la banda aveva già colpito altre volte. In azione anche al concerto di Elisa e Ghali e in Olanda : Una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata per seminare il panico e poter rapinare indisturbati. Un metodo consolidato e usato più volte. Così hanno messo a segno i propri colpi i dieci ragazzi, giovanissimi, arrestati ieri dalla polizia di Torino con l’accusa di aver scatenato il terrore in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Concerti, discoteche, negozi e centri ...

Manifestazione di de Magistris sul debito - tremila in Piazza a Napoli : «Lotta contro l'usura di Stato - dovranno risarcirci» : Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si è presentata...

Ballando contro Amici : Milly riprova ad essere ’sPiazzante’ con Maria : Milly Carlucci La settimana scorsa c’aveva pensato Maria De Filippi (leggi qui) ad accendere la sfida tra il Serale di Amici e Ballando con le Stelle. Il secondo round di questa sera, invece, arriva dopo le ‘velenose’ dichiarazioni di Milly Carlucci, che ha nettamente preso le distanza dalla Rai sulla scelta di ospitare la conduttrice di Canale 5 a Che Tempo Che Fa: “Per la squadra di Ballando questo intervento è stato ...

Piazza San Carlo - Procura : "Con più sicurezza non ci sarebbero stati esiti gravi" : I magistrati sulla serata del 3 giugno 2017: 'La gente avrebbe potuto allontanarsi in pochi minuti'. Il Procuratore Spataro: "Sei arresti in carcere, uno ai domiciliari". Avrebbero usato spray urticante contro la folla per mettere a segno delle rapine

Contromanifestazione - Casapound e Fn al presidio : il Pd lascia la Piazza : NAPOLI. I segretari regionale del Pd Campania e provinciale del Pd Napoli, Assunta Tartaglione e Massimo Costa, hanno abbandonato il presidio di piazza Trieste e Trento all'arrivo di esponenti di ...

Napoli in Piazza contro il 'debito ingiusto' - de Magistris : 'Passeremo alla storia' - : "Abbiamo liberato la città dice l'ex Pm dal rapporto tra affari, politica e camorra, stiamo risanando i conti ma c'è un'usura di stato contro cui lottiamo e ci dovranno pagare anche gli interessi". ...

