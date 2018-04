In NCIS 15 su Rai2 un senatore americano e suo figlio sono in pericolo | trame episodi del

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame di sabato 14 e 21 aprile : tra Pride e Hamilton è ancora guerra : Torna NCIS New Orleans 4 su Rai2 a completare la serata dedicata al crime action delle serie targate CBS. Nell'episodio in onda stasera, sabato 14 aprile, c'è un regolamento di conti tra Pride e Hamilton, forse l'ultimo tra i due. Il Sindaco è nuovamente nel mirino, e dopo l'ennesimo omicidio, per la squadra NCIS appare chiaro che qualcuno sta cercando di coprire il suo coinvolgimento. Per indagare più a fondo, il team è costretto a rivedere il ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 14 e 21 aprile : la verità di Joelle non convince Callen : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 su Rai2, in prima assoluta nella serata di sabato 14 aprile. La nona stagione, composta da ventiquattro episodi, viene attualmente trasmessa negli Stati Uniti sul network americano CBS. La serie con protagonisti LL Cool J e Chris O'Donnell proseguirà la sua messa in onda italiana con un episodio a settimana, seguito sempre da un nuovo appuntamento con NCIS New Orleans 4. New entry della stagione è Nia ...

NCIS 15 su Rai2 torna dopo la pausa di Pasqua con nuovi crimini : trame episodi dell’8 e 15 aprile : dopo la pausa del giorno di Pasqua, nella serata di questa domenica 8 aprile tornerà finalmente uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto italiano: quello con NCIS 15 su Rai2. Gibbs e colleghi riprenderanno quindi le redini della serata dopo che la scorsa settimana hanno temporaneamente lasciato il posto a SWAT, la serie con Shemar Moore i cui nuovi episodi saranno trasmessi solo il prossimo settembre. Da stasera la situazione ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 7 e 14 aprile : Pride tra gli X Ambassadors e ragazzi senzatetto : La serata crime continua con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera sarà trasmesso il nono episodio della quarta stagione in cui Pride indaga su un caso che riguarda dei ragazzi senza tetto e ha le idee chiare riguardo un loro coinvolgimento. L’agente speciale crede fermamente che siano sospettati dell’omicidio di un sottufficiale. Una chicca: la band X Ambassadors è la grande guest star dell'episodio, che si esibisce al New Orleans Tricentennial ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 7 e 14 aprile : con il 200° episodio arriva la sorella di Nell : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. L'episodio in onda stasera costituisce il 200° della longeva serie crime, spin-off di NCIS, in onda su CBS dal 2010, e vede il team di Sam e Callen alle prese con un camion sospetto. La polizia di frontiera fra Messico e Stati Uniti blocca sulla strada un gruppo di militanti armati, legati al movimento jihadista di Tahrir al-Sham, che stanno cercando di attraversare il confine, ...

Stasera 1° aprile non va in onda NCIS 15 su Rai2 - salta la programmazione per Pasqua 2018 : Non è un pesce d’aprile: nella serata di questa domenica 1º aprile salterà l’appuntamento settimanale con NCIS 15 su Rai2, che slitta dunque di sette giorni. In occasione di Pasqua 2018, che cade proprio nella giornata di oggi, la programmazione della serie crime con protagonisti Gibbs e gli altri membri della squadra dell’NCIS si prende una pausa. L’episodio che sarebbe dovuto andare in onda oggi è rimandato quindi alla prossima domenica 8 ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 31 marzo e 7 aprile : Pride tra terapie e un curioso caso : NCIS New Orleans 4 su Rai2 torna con il consueto appuntamento di un episodio settimanale. Stasera la squadra, e in particolare Pride, sarà impegnato in un curioso caso che riguarda il figlio di Wade. Inoltre, il direttore dell’NCIS ordina all’agente speciale di iniziare a frequentare sedute di terapia al fine di discutere sul suo processo nel risolvere i casi. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio 4x08, intitolato "Le colpe dei padri", in ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 31 marzo e 7 aprile : Kensi morirà per fermare la minaccia nucleare? : Kensi grande protagonista dell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2, in onda stasera 31 marzo, in prima assoluta. All'ex cecchina spetterà il compito di impedire che vengano rubate delle armi nucleari. Si tratta di un’operazione in solitaria in cui Kensi dovrà affrontare anche il rischio di non riuscire a tornare viva dalla sua squadra, ma sopratutto da Deeks. Ecco le anticipazioni sull'episodio 9x07 intitolato "minaccia ...

Voci misteriose e bambini in arrivo in NCIS 15 su Rai2 : programmazione 25 marzo e 1° aprile : Un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2 popolerà la serata di questa domenica 25 marzo: anche stasera sarà il momento di un nuovo appuntamento con Gibbs e gli altri membri della squadra più amata dagli appassionati di serie tv in Italia. A essere trasmesso oggi sarà l'episodio 15x10, intitolato "Voices" in inglese e proposto in Italia col titolo tradotto letteralmente di "Voci". Andato in onda negli USA il 14 novembre 2017, "Voci" vedrà l'NCIS ...

Doppio episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 17 e 24 marzo : papà LaSalle in città : Eccezionalmente questo sabato andranno in onda due episodi di NCIS New Orleans 4 su Rai2, più precisamente il sesto e il settimo della quarta stagione inedita. Ecco gli appuntamenti che la rete trasmetterà stasera 24 marzo. Nel 4x06, intitolato "Una perdita accettabile", Pride e i suoi uomini indagano sulla morte del sottufficiale Sam Segar, ritrovato senza vita con un cappio al collo in casa sua. Tutto farebbe pensare alla messa in scena di ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 24 e 31 marzo : Deeks e Kensi messi a dura prova : L'agente Deeks è al centro della trama dell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in onda stasera, 24 marzo, in prima assoluta. Chiamato per restituire un favore al detective della polizia di Los Angeles, Whiting, Deeks andrà alla ricerca del tenente Roger Bates per cercare di capire cosa ha in mente l'uomo. Ecco le anticipazioni sull'episodio 9x06 intitolato "Mele marce". Deeks si trova ad affrontare un fantasma del proprio passato. La ...

In NCIS 15 su Rai2 Gibbs collabora con l’FBI per riaprire una vecchia indagine : trame 18 e 25 marzo : È arrivato il momento di un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2: anche nella serata di oggi, domenica 18 marzo, sarà ora di un'altra prima visione per l'Italia dell'amatissima serie crime targata CBS. Gibbs e la sua squadra dovranno affrontare gli eventi del settimo episodio della quindicesima stagione della serie, che li porterà a fare un tuffo nel passato: un vecchio caso sarà riaperto dopo le accuse di un criminale contro l'NCIS, e ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 17 e 24 marzo : guai per Sebastian e una sorpresa per LaSalle : Dopo NCIS Los Angeles 9, la serata crime del 17 marzo prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2 in un episodio incentrato su Sebastian Lund. Durante l’inseguimento di Hans Mattis, sicario ricercato al livello internazionale, l'agente, credendo di essere riuscito a rintracciarlo e, sentendosi in pericolo, spara un colpo fatale che uccide Dave Dawson. Sebastian sosterrà di aver agito per legittima difesa, ma le cose si mettono male per lui, perché ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 17 e 24 marzo : tra spie russe e ritorno di fiamma per Deeks : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in prima assoluta. Il team di Sam e Callen si troverà a collaborare con una loro vecchia conoscenza al fine di indagare sull'omicidio di Phillip Nelson, noto banchiere, ucciso da un’auto pirata mentre è al telefono con Abram Sokolov, un oligarca russo spiato dall'antiterrorismo. Per questa missione sarà fondamentale l'aiuto di Sam, che dovrà agire sotto copertura negli uffici ...