In centro a Torino con la carrozzina | il percorso a ostacoli dei disabili

Torino. Scoppio in centro : evacuato l’Hotel Genio di corso Vittorio Emanuele II : Potrebbe essere stata una fuga di gas nelle cucine a provocare lo Scoppio che ha portato all’evacuazione di un hotel

STOMACO AL POSTO DELL'ESOFAGO “BRUCIATO” DA SODA CAUSTICA/ Città della Salute di Torino è centro d'eccellenza : Torino, STOMACO al POSTO DELL'ESOFAGO “BRUCIATO” da SODA CAUSTICA: salvati due fratellini che l'avevano ingerita per errore. Le ultime notizie sull'intervento record della Città della Salute(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...

A Torino torna la “Domenica sostenibile” - stop alle auto in centro : torna la ‘Domenica per la sostenibilità’ promossa dall’amministrazione torinese con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Dopodomani dalle 10 alle 18, dunque, il centro storico di Torino, entro i confini della Ztl centrale, sarà chiuso al traffico veicolare con l’eccezione dei veicoli funzionati a motore elettrico o a idrogeno, mezzi pubblici, taxi, noleggio e car ...

Torino - centro che ospita 33 migranti rischia di chiudere. I cittadini si ribellano : “Li vogliamo” : A Cavoretto, quartiere nella periferia di Torino, i residenti hanno scritto una lettera al prefetto e al sindaco Chiara Appendino protestando per la chiusura di un centro che accoglie 33 richiedenti asilo. Tutti perfettamente integrati.Continua a leggere

Torino - il voto per la Camera punisce i 5Stelle. centro e Mirafiori a sinistra - le periferie a destra : Centro e Mirafiori al Centrosinistra, mentre Aurora, Barriera di Milano, Vallette e Borgo San Paolo vanno al Centrodestra. I 5Stelle reggono a Barriera, ma non sfondano. Alle elezioni per la Camera ...

Torino - ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene negli scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...

Infortunio Rincon - il comunicato del Torino sulle condizioni del centrocampista : Infortunio Rincon – Brutta prestazione del Torino nella gara di campionato contro il Verona, Infortunio anche per il centrocampista Rincon. Ecco il comunicato del Torino: “ripresa degli allenamenti al Filadelfia con una seduta pomeridiana a porte aperte sul campo secondario cui hanno assistito circa 150 persone nonostante il freddo pungente. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere un programma tecnico-tattico con partitella a tempo e ...

La guerriglia a Torino e quel centro sociale che imbarazza la Appendino : C'è una firma ricorrente in alcune delle piazze più violente d'Italia. Una firma ricorrente nelle piazze di Torino e non solo. C'era ieri, alla testa del corteo antifascista che ha messo a ferro e ...

Torino - sassaiola antifascisti contro CasaPound/ Video - doppio corteo scatena guerriglia per le vie del centro : Scontri a Torino, sassaiola antifascisti contro CasaPound: Video, doppio corteo si scontra per le vie del centro. Bombe carta, bottiglie e sassi anche contro la polizia: la follia squadrista(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:50:00 GMT)

Torino - corteo antifascista contro CasaPound : guerriglia in centro | Video : Scontri sono scoppiati tra i dimostranti, che tentavano di raggiungere l'albergo in cui era previsto un comizio elettorale del leader Simone Di Stefano, e le forze di polizia che sono intervenute con gli idranti: sei agenti sono rimasti feriti. Intanto per la rissa tra militanti di destra e di Potere al Popolo ci sono 5 indagati

Sassaiola dal corteo antifascista contro CasaPound - notte di guerriglia in centro a Torino : Feriti sei poliziotti, fermati due manifestanti. Salvini: "Facciamo pagare i danni ai genitori di questi ragazzi"

Politiche 2018 - il centrodestra 'rischia' di fare l'en plein a Torino : Saranno 23 giorni di fuoco quelli che porteranno alle Elezioni Politiche del 4 Marzo e che indicheranno quale sarà la forza politica che avrà l'onore e l'onere di guidare il Paese per i prossimi cinque anni (crisi di governo permettendo). In attesa dei dati reali che che saranno testimoniati dallo spoglio elettorale tra il 4 ed il 5 marzo prossimi, si rincorrono diversi sondaggi sulla quota proporzionale, ma anche sui collegi uninominali dove ...

Torino - è emergenza : si guarda agli svincolati - due nomi per il centrocampo : 1/9 Vainqueur (Foto LaPresse) ...