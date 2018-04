In Australia c’è un grosso incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...